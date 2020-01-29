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Tarsus’ta yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 11:03 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Kaleburcu mevkisi otoban bağlantı köprüsü üzerinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, Güler M.’nin kullandığı 33 NVD 75 plakalı otomobil ile özel bir firmaya ait şehirler arası taşımacılık yapan otobüs, dikkatsizlik neticesinde köprü üzerinde çarpıştı.

Tarsus’ta yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı

Mersin’in Tarsus ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kaleburcu mevkisi otoban bağlantı köprüsü üzerinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, Güler M.’nin kullandığı 33 NVD 75 plakalı otomobil ile özel bir firmaya ait şehirler arası taşımacılık yapan otobüs, dikkatsizlik neticesinde köprü üzerinde çarpıştı. Kazada otomobil yan yattı. Ağır hasar gören araçta sürücü Güler M. yaralandı.
Olay yerine sağlık, itfaiye arama kurtarma ve trafik ekipleri sevk edildi.
Yaralı kadın hastanede tedavi altına alınırken, kaza nedeniyle yol bir süre araç trafiğine kapandı.

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