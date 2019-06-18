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Tarsus'ta, Zübeyde Hanım büstüne zarar verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2019 16:26 | Son Güncelleme

MERSİN'in Tarsus ilçesindeki Zübeyde Hanım büstü saldırıya uğradı.

Tarsus'ta, Zübeyde Hanım büstüne zarar verildi

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA) - MERSİN'in Tarsus ilçesindeki Zübeyde Hanım büstü saldırıya uğradı. Yapıya zarar veren kimliği belirsiz kişi veya kişiler, büstteki gözlüğü de çaldı.
Sabah saatlerinde Atatürk Caddesi üzerindeki bir parkta gezintiye çıkanlar, dönemin Tarsus Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz tarafından yaptırılarak bölgede konuşlandırılan Zübeyde Hanım büstüne zarar verildiğini gördü. Üzerinde Hz. Muhammed'in, 'Cennet anaların ayakları altındadır' hadisinin yazılı bulunduğu yaklaşık 1,5 metrelik kaide üzerinde bulunan büstteki gözlüğün de çalındığını saptayan vatandaşlar, olay yerine polis çağırdı.
Büste zarar veren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alırken, Tarsus halkı sorumluların bir an önce bulunup, cezalandırılmasını istedi.

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Tarsus'ta, Zübeyde Hanım büstüne zarar verildiTarsus'ta, Zübeyde Hanım büstüne zarar verildi

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