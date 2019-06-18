Tarsus’taki fabrika yangını, kundaklama çıktı

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA) - MERSİN'in Tarsus ilçesinde, motosiklet ve bisiklet fabrikasında çıkan ve 4 bin metrekarelik alanda zarara neden olan yangının kundaklama olduğu ortaya çıktı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheli olarak fabrika sahibinin kardeşi Burhan Ş.'yi gözaltına aldı.

Yangın, dün saat 21.30 sıralarında, Yenice Mahallesi D-400 yolundaki motosiklet ve bisiklet fabrikasında çıktı. Alevlerin yükseldiğini fark eden çalışanlar durumu itfaiyeye bildirdi. Adana ve Mersin'den 8 itfaiye aracı ve 2 tankerle müdahale eden ekipler, yangını saatler süren çalışma sonucu kontrol altına aldı. 4 bin metrekarelik alanda etkili olan yangında, farikanın çatısı göçtü. Yangın, ekiplerin sabaha kadar süren çalışması sonucu tamamen söndürüldü. Yangın alanını ve fabrikanın güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olayın kundaklama olduğunu saptadı. Fabrika sahibinin kardeşi Burhan Ş.'yi şüpheli sıfatıyla gözaltına alan ekipler, soruşturmaya devam ediyor.

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