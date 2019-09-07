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Tarsus'taki kaya mezarları tarihe ışık tutacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 12:58 | Son Güncelleme

 MERSİN’in Tarsus ilçe merkezine yaklaşık 22 kilometre uzaklıktaki Çavdarlı Kanyonu üzerinde hayvan otlatan çobanlar tarafından bulunan kaya mezarları, ilçe tarihine de ışık tutacak.

Tarsus'taki kaya mezarları tarihe ışık tutacak

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN’in Tarsus ilçe merkezine yaklaşık 22 kilometre uzaklıktaki Çavdarlı Kanyonu üzerinde hayvan otlatan çobanlar tarafından bulunan kaya mezarları, ilçe tarihine de ışık tutacak.
Tarsus ilçesine bağlı Çavdarlı Mahallesi'nde ekilebilir ve tarım alanlarının kuzeyinde bulunan kanyon üzerindeki tarihi eserler, hayvan otlatan çobanlar tarafından fark edilerek, İlçe Turizm Müdürlüğü’ne bildirildi. Birkaç mağara ve kaya mezarlarının olduğu bölge, Pagan dininin yaygın olduğu dönemlerde ölüleri gömmek için oyularak yapıldığı belirlendi.
Kaya mezarlarının çevresinde ise yine o döneme ait, zeytinyağı çıkartmak ve üzüm ezmek için yapılmış 'işlik' denilen havuz tipi yapıtlara da bulundu. Kaya mezarlarının vadiye cephe teşkil edecek şekilde hâkim noktalarda olması ise merak uyandırdı. Aynı alanda güvenlik amaçlı gözetleme kulesi ise hala o dönemden kalıntılarını korumaya devam ediyor. Kaya mezarlarının yanı sıra çevre mahallelerde de bu tür tarihi dönemlere ait kaya mezarları, lahitler ve çeşitli dönemlere ait Bizans askerlerini ve kuşları içeren kaya oymacılığı resimlerine rastlandı.
Çavdarlı Mahallesi'nde Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün tespit ettiği 3 ayrı sit alanı daha olduğu belirtildi. Bu arada arkeolog ve uzmanlar, kaya mezarlarının Pagan dinlerinin yaygın olduğu dönemde Zeus ve Jüpiter tanrılarına inananlara ait olduğu da söyledi.

FOTOĞRAFLI

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