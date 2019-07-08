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Tarsus’taki kayıp kız bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 08.07.2019 23:21 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde 4 gündür haber alınamayan genç kız, jandarma ekiplerince bulunarak ailesine teslim edildi.Edinilen bilgiye göre, 5 Temmuz tarihinde Olukkoyağı Mahallesi’nde yaşayan E.E.G.

Mersin’in Tarsus ilçesinde 4 gündür haber alınamayan genç kız, jandarma ekiplerince bulunarak ailesine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, 5 Temmuz tarihinde Olukkoyağı Mahallesi’nde yaşayan E.E.G. (15), öğlen saatlerinde ailesine haber vermeden evden ayrılmış, akşam olunca kızlarından haber alamayan ailesi jandarmaya giderek kayıp başvurusunda bulunmuştu. 4 gündür haber alınamayan genç kızın bulunması için ekipler seferber oldu. Jandarma ve polis ekiplerinin her yerde aradığı 15 yaşındaki kız çocuğundan akşam saatlerinde müjdeli haber geldi. Jandarma ekipleri, genç kızı kent merkezinde dolaşırken buldu. Ailesine haber veren jandarma ekipleri, alınan ifadenin ardından E.E.G.’yi ailesine teslim etti.
Jandarma ekiplerine teşekkür eden aile, kızlarına kavuşmanın sevincini yaşadı.

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