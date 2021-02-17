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Tarsus’taki PKK/KCK operasyonunda 2 tutuklama

17.02.2021 09:05 | Son Güncelleme:
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Mersin’in Tarsus ilçesinde sosyal medyada PKK/KKC silahlı terör örgütünü meşru göstermek, gerçekleştirdikleri hain eylemleri onaylayan ve örgütün propagandasını yaptığı tespit edilerek gözaltına alınan 14 kişiden 2’si tutuklandı.Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliğince PKK/KCK silahlı terör örgütü yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yaptığı istihbarı çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.D.

Mersin’in Tarsus ilçesinde sosyal medyada PKK/KKC silahlı terör örgütünü meşru göstermek, gerçekleştirdikleri hain eylemleri onaylayan ve örgütün propagandasını yaptığı tespit edilerek gözaltına alınan 14 kişiden 2’si tutuklandı.
Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliğince PKK/KCK silahlı terör örgütü yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yaptığı istihbarı çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.D. (18) ve PYD terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen Suriye uyruklu M.C. (27) tutuklanarak cezaevine gönderildi.
A.B.(18) isimli şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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