HABER

Tarsus'taki tarım arazileri sular altında

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 18:17 | Son Güncelleme

MERSİN'in Tarsus ilçesinde sağanak nedeniyle binlerce dönüm tarım arazisi sular altında kaldı.

Tarsus'taki tarım arazileri sular altında

Nuri PİR/MERSİN, (DHA)- MERSİN'in Tarsus ilçesinde sağanak nedeniyle binlerce dönüm tarım arazisi sular altında kaldı.
Bir süredir devam eden sağanak, Tarsus ilçesinde geniş çapta tarım arazisine zarar verdi. Seyhan ve Berdan Irmaklarının geçtiği Alifakı, Mantaş, Akarsu, Halitağa, Zübeyir, Egemen, Yaramış, Çöplü ve Bahşiş mahallelerinde binlerce dönüm tarım arazisi sular altında kaldı. Seralar, bahçeler ve tarlalar göle dönerken asfalt yolların da kapandığı görüldü. Ekili tarım ürünleri kullanılamaz hale geldi. Bölgedeki çiftçiler ve tüccarlar özellikle kabak, marul, karpuz ve patlıcan ürünlerinde zararlarının büyük olduğunu, mağduriyet yaşadıklarını söyledi.

FOTOĞRAFLI

Tarsus'taki tarım arazileri sular altındaTarsus'taki tarım arazileri sular altındaTarsus'taki tarım arazileri sular altındaTarsus'taki tarım arazileri sular altında

PARTNERÜnlü isimden duygulandıran paylaşım! 'Kim bilir neredeler şimdi?'Ünlü isimden duygulandıran paylaşım! 'Kim bilir neredeler şimdi?'
İbrahim Tatlıses'in annesi son yolculuğa uğurlandıİbrahim Tatlıses'in annesi son yolculuğa uğurlandı
Antalya'da 'Müzede Selfie Günü' etkinliğine büyük ilgiAntalya'da 'Müzede Selfie Günü' etkinliğine büyük ilgi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hem Erdoğan hem de Bakan Soylu aradı!

Hem Erdoğan hem de Bakan Soylu aradı!

CHP ve İYİ Parti'nin ortak adayı: Celal Doğan

CHP ve İYİ Parti'nin ortak adayı: Celal Doğan

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıkladı

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıkladı

Ozan Kabak'ın yeni adresi

Ozan Kabak'ın yeni adresi

Aziz Kocaoğlu'ndan 'adaylık' bombası!

Aziz Kocaoğlu'ndan 'adaylık' bombası!

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Makam odasında gözaltına alındı

Makam odasında gözaltına alındı

Diğer memurlardan daha fazla maaş aldığı ortaya çıkınca...

Diğer memurlardan daha fazla maaş aldığı ortaya çıkınca...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
31 yıl sonra şehit sayıldı

31 yıl sonra şehit sayıldı

İzmir'de çocuk parkında alevler yükseldi

Faciadan dönüldü! Çocuk parkında...

AK Parti'nin en yüksek oy oranı aldığı Harran'da yüksek gerilim!

AK Parti'nin 'kalesinde' yüksek gerilim! İl binasına yürüdüler

Ekipler ihbar üzerine harekete geçti! Milyonlarca liralık uyuşturucu ele geçirildi

Lüks rezidanstan çıkanlar polisi bile şaşırttı!

İstanbul'da Suriyelilere ait merdiven altı 'kürtaj polikliniği'ne baskın!

Yer: Arnavutköy! Arapça tabelanın ardında kan donduran gerçek

FETO çatı davasının gerekçeli kararı açıklandı! İşte örgütün nihai hedefi

FETO çatı davasının gerekçeli kararı açıklandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.