HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tarsus’tan Adana’ya pazara geldiler cep telefonu çaldılar

Tarsus’tan Adana’ya pazara geldiler cep telefonu çaldılar

29.01.2021 09:51 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Tarsus’tan Adana’ya pazara geldiler cep telefonu çaldılar

Adana’da semt pazarında bir kadının cep telefonunu çaldığı öne sürülen iki kadından biri yakalandı.

Adana’da semt pazarında bir kadının cep telefonunu çaldığı öne sürülen iki kadından biri yakalandı. Tarsus’tan Adana’ya pazara geldiğini söyleyen kadın, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Sarıçam ilçesi, Şahintepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Şule Burhan (46) mahallesindeki pazara alışveriş yapmaya gitti. Bu sırada yanına yaklaşan iki kadın, Şule Burhan’ın cep telefonunu çaldı. Bir süre sonra telefonunun çalındığını fark eden kadın “çığlık” atarak yardım istedi. Çevredeki vatandaşlar da 112’yi arayarak polis çağırdı. Pazara gelen polis, olayla ilgili çalışma başlattı. Polis, kısa sürede Deniz Ş. (22) isimli şüpheli kadını yakaladı. Zanlı cep telefonunun yerini gösterdi. Polis cep telefonunu alıp sahibine teslim etti. Zanlı ise emniyete getirilerek sorguya alındı. Zanlı sorgusunda Mersin’in Tarsus ilçesinden pazarda alışveriş yapmaya geldiklerini, yanındaki kadının ismini bilmediğini, cep telefonunu da onun çaldığını öne sürdü.
Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen kadın nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Tarsus’tan Adana’ya pazara geldiler cep telefonu çaldılar

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yanında çalıştırdığı kişi kabusu oldu! Parasını çaldı, koronavirüs bulaştırmaya çalıştı, ölümle tehdit ediyor Yanında çalıştırdığı kişi kabusu oldu! Parasını çaldı, koronavirüs bulaştırmaya çalıştı, ölümle tehdit ediyor
Bakan Ersoy'dan sürpriz ziyaret! Jason Statham ve Guy Ritchie ile bir araya geldiBakan Ersoy'dan sürpriz ziyaret! Jason Statham ve Guy Ritchie ile bir araya geldi
Pilot nasıl olunur? THY veya Hava Kuvvetleri'nde nasıl pilot olunur?Pilot nasıl olunur? THY veya Hava Kuvvetleri'nde nasıl pilot olunur?

En Çok Okunan Haberler

Ve beklenen uçak Türkiye'ye indi

Ve beklenen uçak Türkiye'ye indi

Balıkesir'de işçi servisi TIR'la çarpıştı: 3 ölü, 9 yaralı

Balıkesir'de işçi servisi TIR'la çarpıştı: 3 ölü, 9 yaralı

Bomba itiraf! 'Kanka değilim...'

Bomba itiraf! 'Kanka değilim...'

Survivor'da korkutan anlar! Daha fazla dayanamadı

Survivor'da korkutan anlar! Daha fazla dayanamadı

Erdoğan'a o ismi şikayet ettiler

Erdoğan'a o ismi şikayet ettiler

Son dakika! ABD'de nitrojen sızıntısı: Ölü ve yaralılar var

Son dakika! ABD'de nitrojen sızıntısı: Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

27 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

27 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yüz yüze eğitim 15 Şubat'ta başlar mı? Özlü'den yanıt

Yüz yüze eğitim 15 Şubat'ta başlar mı? Özlü'den yanıt

Kahreden olay! Polis memuru ve öğretmen eşi evde ölü bulundu

Kahreden olay! Polis memuru ve öğretmen eşi evde ölü bulundu

Mezarlıkta şoke eden olay! Babasının mezarı başında bulundu

Mezarlıkta şoke eden olay! Babasının mezarı başında bulundu

Diğer Haberler

Koronavirüs, influenza grip vakalarını sıfırladı

Koronavirüs, o hastalıkta vakaları sıfırladı

Köylü- çiftçi yapılandırma ödeme 2021... Tarım Kooperatifleri kredi borcu yapılandırma süresi uzatıldı mı, son tarih ne zaman??

Çiftçi borçları yapılandırma süresi bitiyor!

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 10 kilometre kuyruk oldu! 3 gündür bekliyorlar

10 kilometrelik kuyruk oldu!

Artış devam ediyor! İşte İstanbul'un barajlarında son durum

Artış devam ediyor! İşte İstanbul'un barajlarında son durum

HDP Esenyurt İlçe Başkanı ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni gelişme

HDP Esenyurt İlçe Başkanı ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni gelişme

Bakan Ersoy'dan sürpriz ziyaret! Jason Statham ve Guy Ritchie ile bir araya geldi

Bakan Ersoy'dan sürpriz ziyaret! Jason Statham ve Guy Ritchie ile bir araya geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.