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  4. Tarsus’un fındık lahmacununa yoğun ilgi

Tarsus’un fındık lahmacununa yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 08:22 | Son Güncelleme

MERSİN'in Tarsus ilçesinin vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan ve adını içerisine konulan malzeme miktarından alan ‘fındık lahmacun’, büyük ilgi görüyor.

Anıl ATAR- Can ÇELİK/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Tarsus ilçesinin vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan ve adını içerisine konulan malzeme miktarından alan ‘fındık lahmacun’, büyük ilgi görüyor. 20 yıldır lahmacun ustalığı yapan Salik Köprek, restoranında günde 700-800 adet fındık lahmacun sattığını söyledi.
Kültürel değerleriyle öne çıkan, yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği Tarsus, lezzetseverlere Akdeniz, Girit, Arap, Türkmen mutfağıyla geniş bir yelpazede çeşitli yemekler sunuyor. İlçenin önde gelen lezzetlerinden biri olan ve adını içerisine konulan malzeme miktarından alan 'fındık lahmacun' ise büyük ilgi görüyor. Fındık lahmacun, içine kıyma, az miktarda soğan konularak, baharat ve domates olmadan hazırlanıp, odun ateşinde pişiriliyor. Genelde ana yemeklerden önce aperatif olarak sunulan fındık lahmacun, Tarsus’ta 15 adetlik porsiyonlar halinde servis ediliyor.
'GÜNDE 700-800 ADET SATILIYOR'
Yaklaşık 20 yıldır lahmacun yapan Salih Köprek, fındık lahmacunun Tarsus’un geleneksel bir yemeği olduğunu belirterek, günde ortalama 700-800 adet fındık lahmacun sattıklarını söyledi. Porsiyonunun 20 liradan satıldığını kaydeden Köprek, "Tarsus’un kendi halkının ilgisinden memnunuz. Restoranımıza yerel halkın yanı sıra ilçe dışından da müşterilerimiz geliyor. Ankara’dan, İstanbul’dan özellikle bunu yemeye gelen insanlarla karşılaşıyoruz. Özellikle haftasonu daha yoğun oluyoruz. İlgiden memnunuz" diye konuştu.
'İNSANLARA ETİN TADINI VERMEYE ÇALIŞIYORUZ'
Lahmacunun yöreye göre değişiklik gösterdiğini, fındık lahmacunun ise kendine has bir tarzı olduğunu dile getiren Köprek, "Örneğin Gaziantep’te, Hatay’da yapılan lahmacunlarla iç olarak farklılıklar gösteriyor. Fındık lahmacunun soğan oranı daha az. Evde hazırlanan lahmacunlarda domates kullanırken, bizde yok. Fındık lahmacunda pul biberden başka baharat kullanmıyoruz. Yani insanlara etin tadını vermeye çalışıyoruz" dedi.
'BİZİM RESMİ YİYECEĞİMİZ'
Fındık lahmacun yemek için restorana gelen Şeref Çetin ise fındık lahmacunun kendileri için resmi bir yiyecek olduğunu ifade ederek, "Fındık lahmacunu dışarıdan gelenler de soruyor. Biz de severek yiyoruz. Evde tüketiyoruz, dışarıda yiyoruz" diye konuştu.

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