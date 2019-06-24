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Tartışan ortakları polis ve zabıta yatıştırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.06.2019 11:14 | Son Güncelleme

Bayburt’ta iki ortağın anlaşmazlığı nedeniyle cadde üzerinde bırakılan iş makinesi, dakikalar süren tartışmanın ardından kaldırıldı.İddiaya göre, Bayburt’ta iki ortak arasında alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışan ortakları polis ve zabıta yatıştırdı

Bayburt’ta iki ortağın anlaşmazlığı nedeniyle cadde üzerinde bırakılan iş makinesi, dakikalar süren tartışmanın ardından kaldırıldı.
İddiaya göre, Bayburt’ta iki ortak arasında alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı. Erzurum Caddesi üzerinde yaşanan tartıma dolayısıyla, arıza yapan iş makinesi de yol ortasında bırakıldı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen Bayburt Belediyesi Zabıta ekipleri tartışmayı yatıştırmaya çalışarak iş makinesinin cadde üzerinden kaldırılmasını istedi. Ancak ortaklardan biri iş makinesini götürmek isterken, diğeri caddede beklemesini istedi. Bunun üzerine olay yerine emniyet ekipleri geldi. İkiliyi polis aracına götüren ekipler tartışmayı yatıştırdı.
Bunun üzerine arıza yapan tonlarca ağırlıktaki iş makinesi yaklaşık 45 dakika sonra cadde üzerinden çekici yardımıyla kaldırıldı.
Öte yandan, arıza yapan iş makinesinin çalıştırılmasıyla birlikte çıkan dumanlar mahalledeki vatandaşlara yangın korkusu yaşattı.

Tartışan ortakları polis ve zabıta yatıştırdı

Tartışan ortakları polis ve zabıta yatıştırdı

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