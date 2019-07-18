HABER

Tartışanlara müdahale edince bacağından vuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 02:43 | Son Güncelleme

Adana'da bir kişi, otomobilde tartışan kişilere müdahalede bulununca tabanca ile bacağından vuruldu

Adana'da otomobilde tartışanlara müdahale eden bir kişi tabancayla ateş edilmesi sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çağlar Y, merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde, evinin önünde 01 SF 674 plakalı otomobildeki iki kadın ve bir erkeğin tartıştığını görünce duruma müdahale etti.

Bu sırada otomobilden tabancayla ateş açılması sonucu Çağlar Y, bacağından yaralandı, şüpheliler ise araç ile olay yerinden kaçtı. Çağlar Y'nin yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çağlar Y, Yüreğir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede 4 boş kovan buldu.

Polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

PARTNER Gören hayran kalıyor! İşte Audi Sport'un yeni yarış otomobili Gören hayran kalıyor! İşte Audi Sport'un yeni yarış otomobili
Tüp patladı, 4 ev alev alev yandıTüp patladı, 4 ev alev alev yandı
Yolcu otobüsünün çarptığı otomobil takla atıp karşı şeride geçtiYolcu otobüsünün çarptığı otomobil takla atıp karşı şeride geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana Silahlı kavga yaralı

En Çok Okunan Haberler

Küresel acil durum ilan edildi!

Küresel acil durum ilan edildi!

ABD'den Türkiye ve F-35 açıklaması: İmkansız...

ABD'den Türkiye ve F-35 açıklaması: İmkansız...

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

2019- 2020 Cemil Usta Sezonu Fikstürü çekildi! İşte ilk hafta maçları

2019- 2020 Cemil Usta Sezonu Fikstürü çekildi! İşte ilk hafta maçları

Mayo itirafı! 'Çıplaklar kampında rahatım'

Mayo itirafı! 'Çıplaklar kampında rahatım'

Facia gibi kaza! 3 ölü, 1 yaralı

Facia gibi kaza! 3 ölü, 1 yaralı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekildiği tarihten 46 yıl sonra çiçek açtı

Ekildiği tarihten 46 yıl sonra çiçek açtı

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da korku dolu gece! Cami hoparlöründen çağrı yapıldı!

Korku dolu gece! Cami hoparlöründen çağrı yapıldı!

Ölümün böylesi! Armut toplarken yüksek gerilime kapıldı!

Ölümün böylesi! Ekipler cesedini ağaçtan indirdi!

Balıkesir'de büyük yangın! 4 ev alev alev yandı!

Balıkesir'de büyük yangın! 4 ev alev alev yandı!

Yolcu otobüsünün çarptığı otomobil takla atıp karşı şeride geçti

Yolcu otobüsünün çarptığı otomobil takla atıp karşı şeride geçti

Cinayet zanlısının üzerinden cephanelik çıktı!

Cinayet zanlısının üzerinden cephanelik çıktı!

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Emniyet Genel Müdürülüğüne atandı

Emniyet Genel Müdürü değişti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.