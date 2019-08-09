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Tartışığı eşi ve kızını av tüfeği ile öldüren koca tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2019 19:53 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde, tartıştığı 8 çocuk annesi eşi Filiz (40) ve kızı Rukiye Ertürk'ü (17) av tüfeğiyle vurarak öldüren Cebrail Ertürk (43) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ömer ŞULUL/HALFETİ (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde, tartıştığı 8 çocuk annesi eşi Filiz (40) ve kızı Rukiye Ertürk'ü (17) av tüfeğiyle vurarak öldüren Cebrail Ertürk (43) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, dün sabah saatlerinde, Halfeti ilçesine bağlı Hilalli Mahallesi'nde meydana geldi. 2'si engelli, yaşları 6 ile 20 arasında değişen 8 çocuk babası olan Cebrail Ertürk ile eşi Filiz Ertürk arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmaya çiftin ikinci çocukları olan Rukiye de dahil oldu. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Cebrail Ertürk, av tüfeğiyle eşi ve kızına ateş açtı. Silah sesini duyan komşularının ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, başlarından vurulan Filiz ve Rukiye Ertürk'ün hayatını kaybettiğini belirlendi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan baba Cebrail Ertürk işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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