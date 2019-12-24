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Tartışığı şahsı sırtından bıçakladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 19:46 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta bir kişi tartıştığı şahsı bıçakla sırtından yaraladı.Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerine Terakki Mahallesi Acılık Sanayi Sitesi arka girişinde meydana geldi.

Zonguldak’ta bir kişi tartıştığı şahsı bıçakla sırtından yaraladı.
Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerine Terakki Mahallesi Acılık Sanayi Sitesi arka girişinde meydana geldi. İbrahim T. ile bir kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine ismi öğrenilemeyen şahıs İbrahim T’yi sırtından bıçakladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri İbrahim T.’ye ilk müdahaleyi yaptı. İbrahim T. ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralanın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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