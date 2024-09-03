Tartışırlarken pompalı tüfeğe sarıldı! Motosikletle kaçan eski eş katili yakalandı

Kuşadası'nda eski eşler arasında çıkan tartışma cinayete döndü. Eski eşine boşandıktan sonra da şiddet uygulamaya devam ettiği öğrenilen Eren Dildöken, tartışma sırasında eline pompalı tüfeği alıp Nebahat Yükçü'yü vurdu.

TARTIŞIRLARKEN POMPALI TÜFEĞE SARILDI

Olay, saat 17.00 sıralarında Hacıfeyzullah Mahallesi'nde meydana geldi. Eren Dildöken, şiddet uygulamaya devam ettiği eşki eşi Nebahat Yükçü'nün yaşadığı eve geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında evde bulunan pompalı tüfeği alan Eren Dildöken eşini göğsünden vurup motosikletiyle kaçtı.

KADIN HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Nebahat Dildöken'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Nebahat Dildöken'in cesedi, Kuşadası Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Polis ekipleri, eski eşini vurduktan sonra kaçan Eren Dildöken'i yakalayıp gözaltına aldı.

Dildöken'in emniyetteki işlemleri devam ediyor.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır