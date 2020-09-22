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Tartışma kavgaya dönüştü 1 kişi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2020 15:05 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde iki kişi arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre olay Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Filyos beldesinden meydana geldi.

Tartışma kavgaya dönüştü 1 kişi hayatını kaybetti

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde iki kişi arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Filyos beldesinden meydana geldi. İddiaya göre Sahil yoluna giden hemzemin geçitte karşılaşan husumetli Hasan A.(58) ile Kaan Burkay K.(20) tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile kavgaya dönüşen olayda Hasan A., aldığı ağır darbeler sonucu yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servisi ve jandarmayı arayarak yardım istedi. Olay yerine sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapılarak hayata döndürülmeye çalışan ağır yaralı adam Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen Hasan A. hayatını kaybetti. Meydana gelen olayla ilgili Kaan Burkay K. ise ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Tartışma kavgaya dönüştü 1 kişi hayatını kaybetti

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