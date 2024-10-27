HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Tartışma kavgaya dönüştü, silah çeken kişinin üstüne cipini sürdü! İki kişiyi hafif yaraladı

Tartışma kavgaya dönüştü, silah çeken kişinin üstüne cipini sürdü! İki kişiyi hafif yaraladı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
27.10.2024 12:01
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kız arkadaşına laf atma meselesi silahlı kavgaya dönüştü. İki grup arasından bir şahıs kavga ettiği kişilerin üstüne cipini sürdü. Serhat A. isimli şahıs kaçan grubun peşinden gidip iki kişiye çarptı.

Tartışma kavgaya dönüştü, silah çeken kişinin üstüne cipini sürdü! İki kişiyi hafif yaraladı

Mersin'de dün yaşanan olay, Adnan Menderes Bulvarı’ndaki Kültür Park'ta meydana geldi. Kız arkadaşlara laf atma meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü. Silah sesinin de duyulduğu kavgada Serhat A., parkta tartıştığı kişilerin üzerine cipini sürdü, ardından park halindeki bir araca çarptı. Serhat A., daha sonra parkta kaçışan grubun peşinden gidip 2 kişiye çarptı.

PARKTA-TARTISTIGI-KISILERE-CIPLE-CARPTI_391436_108544

İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin olay yerine gelmesiyle sakinleşen gruptaki taraflardan cip sürücüsü Serhat A. ile silahı kullanan Mehmet Ö. gözaltına alındı. Olayda hafif yaralanan 2 kişiye sağlık ekipleri ayakta müdahale etti.

PARKTA-TARTISTIGI-KISILERE-CIPLE-CARPTI_391441_108544

OLAY CEP TELEFONU KAMERASINDA

O anlar, çevredekilerden biri tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Görüntülerde, iki grubun parkta tartıştığı sırada siyah cipin sürücü, gençlerin üzerine doğru hızla aracını sürdüğü, ardından kaldırımdan inip yol kenarında park halindeki otomobile çarptığı, daha sonra da parka kaçan grubun peşinden gidip 2 kişiye çarparak yere düşürdüğü anlar yer aldı.

PARKTA-TARTISTIGI-KISILERE-CIPLE-CARPTI_391442_108544

PARKTA-TARTISTIGI-KISILERE-CIPLE-CARPTI_391446_108544

(DHA)

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Mersin Araç kavga
En Çok Okunan Haberler
MasterChef Beyza hakkında üzen iddia! Yarışmaya devam edemeyecek mi?

MasterChef Beyza hakkında üzen iddia! Yarışmaya devam edemeyecek mi?

Kanlı ve düğümlü!

Kanlı ve düğümlü!

Drogba çıldırdı! Süper Lig'in eski şampiyonu Bursaspor'u satın alıyor

Drogba çıldırdı! Süper Lig'in eski şampiyonu Bursaspor'u satın alıyor

Ankara'da gece yarısı katliam gibi kaza! Lüks araç tanınmaz hale geldi: 4 kişi hayatını kaybetti

Ankara'da gece yarısı katliam gibi kaza! Lüks araç tanınmaz hale geldi: 4 kişi hayatını kaybetti

Bahçeli'nin çağrısı terör örgütünü karıştırdı! Kandil daha şimdiden dörde bölündü: İşte Öcalan'ın çağrısına karşı gelen teröristler...

Bahçeli'nin çağrısı terör örgütünü karıştırdı! Kandil daha şimdiden dörde bölündü: İşte Öcalan'ın çağrısına karşı gelen teröristler...

Otobüs terminalinde pompalı tüfekle vurdu! Yer: Bursa...

Otobüs terminalinde pompalı tüfekle vurdu! Yer: Bursa...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Su geçirmez, dayanıklı, konforlu! Adidas Terrex indirimi devam ediyor

Su geçirmez, dayanıklı, konforlu! Adidas Terrex indirimi devam ediyor

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.