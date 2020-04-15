Tartışma yaratan 0.021 oranı! Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara açıklık getirdi

Halk Tv canlı yayınına katılan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, yeni tip koronavirüs salgını ile ilgili güncel gelişmeleri değerlendirdi. Kara, 5 Nisan 2020 tarihinden 13 Nisan 2020 tarihine kadar "Toplam vaka sayısının toplam ölüm sayısına yüzdesi" kısmının sabit bir orana denk düşerek sürekli 0,021 olarak gerçekleştiği tartışmalarına yanıt verdi.

Kara’ya göre vaka sayısı arttıkça, büyük dalgalanmalar yaşanmadığı sürece, ölüm oranı vaka sayısının büyüklüğü ve ölüm artış hızının sabit kaldığı sürece 0.021 oranının da sabit kalacağını açıkladı.

Türkiye’de koronavirüsten can veren insan sayısının toplam vaka sayısına oranına ilişkin tablo da hazırlayan Kara, esas önemli olanın “mortalite” (Ölüm) oranı olduğunu vurguladı.

SAĞLIK BAKANI KOCA DUYURDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs vaka ve ölüm oranlarının 0.021 çıkması üzerine ortaya atılan iddialara yanıt verdi. Koca, "Sosyal medyada çok yayılan 0.021 oranından bahsediliyor. Türkiye'de vaka artış ve ölüm artış hızının bir duraklamaya girmesinden dolayı oran ikili rakam olunca birbirine çok yakın çıkıyor" dedi.



