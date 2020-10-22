Tartışma yaratan görüntüler: Elini cinsel organına götürdü

ABD’de 3 Kasım’daki seçimlere geri sayım sürerken, adaylar birbirlerine karşı ellerindeki son kozlarını kullanıyor. Başkan Donald Trump, rakibi Joe Biden’ın oğlunun yolsuzluk iddialarıyla ilgili suçlamalar yöneltirken, Biden ise Başkan’ın koronavirüsü salgını ve ırkçılıkla mücadelesini eleştiriyor.

Bu siyasi kapışmaya ünlü oyuncu Sacha Baron Cohen de dahil oldu. İkonik hale gelen Borat filminin ikincisini çeken ve yarın Amazon Prime üzerinden yayınlamaya hazırlanan Cohen, filmde Trump’ın avukatı ve eski New York Belediye Başkanı Rudy Giuliani’yi zor duruma soktu.

7 Temmuz’da çekilen görüntülerde Giuliani, Borat’ın kızı Tutar rolünü canlandıran ve kendisini muhabir olarak tanıtan Maria Bakalova’yla röportaj yaparken görülüyor. İlerleyen bölümde Bakalova konuşmaya odasında devam etmeyi teklif ederken 76 yaşındaki Giuliani de bunu kabul ediyor.

ELİNİ CİNSEL ORGANINA GÖTÜRDÜ

Guardian’ın haberine göre odaya gittikten sonra 24 yaşındaki oyuncu Giuliani’nin mikrofonunu çıkarırken, ardından yatağa uzanan Giuliani elini cinsel organına doğru götürürken görülüyor. Görüntünün devamında Borat’ı canlandıran Sacha Baron Cohen içeri girerken, “O 15 yaşında. Senin için çok yaşlı” diye bağırırken duyuluyor.