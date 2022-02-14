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Tartışma yaratan inşaat için Fatih Belediye Başkanı'ndan dikkat çeken sözler! 'İstanbul'a en büyük haksızlık'

14.02.2022 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Şubat ayı olağan toplantısı yapıldı. Toplantıda Süleymaniye Camii yakınlarındaki İlim Yayma Vakfı'na ait yurdun inşaatı konusu da tartışıldı. Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, "Yüzde 100 yasal bir bina üzerinden siyasi münazara İstanbul'a en büyük haksızlık" dedi.

Tartışma yaratan inşaat için Fatih Belediye Başkanı'ndan dikkat çeken sözler! 'İstanbul'a en büyük haksızlık'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis şubat ayı toplantısı Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. Meclis Toplantısı'nda Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Süleymaniye'de İlim Yayma Vakfı'nın yurt bina inşaatı ile ilgili konuştu.

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"İSTANBUL'A EN BÜYÜK HAKSIZLIK"

Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Süleymaniye Camii yakınındaki İlim Yayma Vakfı'na ait yurt inşaatı ile ilgili İBB Meclisi'nde yaptığı konuşmada, "Tartışmaların odağındaki öğrenci yurdu inşaatının yapıldığı parselin mülkiyetinin İlim Yayma Vakfı'na ait olduğu kamuoyu tarafından bilinmekte. Bize göre yasal olan binaya mühür vurarak olay sanki yasadışı kaçak bir yapılaşma varmış gibi bir başka düzleme taşıdı. Kanun maddesi diyor ki, 'Kurulca onaylanan projeler İl Özel İdaresi veya belediyece uygulanır. Bir bina var orada Fetva Han diye. 1969'dan beri boş bir parsel değil burası yasal bir bina. Bununla ilgili toplumsal hassasiyet oluşunca hemen biz de İlim Yayma Vakfı ile görüştük. 3. gün süre dolmadan, durdurulmuş bir inşaata süre dolmadan, basın eşliğinde bir bürokrat arkadaş tarafından durdurulmuş bir inşaata mühürleme şovu yapılıyor. Süleymaniye'de yüzde 100 yasal bir bina üzerinden siyasi bir münazara yaşamak İstanbul'a yapılacak en büyük haksızlıktır" dedi.

DHA

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