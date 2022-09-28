Tartışma yaratan küpe! Şişe kapağından farkı yok, fiyatını duyanın ağzı açık kalıyor

Dünyaca ünlü bir markanın yeni küpe tasarımı herkesi hayrete düşürdü. Fiyatıyla da ağızları açık bırakan küpenin dikkat çekme sebebi ise pet şişe kapağına benzemesi.

FİYATI DAHA DA İNANILMAZ

Meraklılarının ağızların açık bırakan tasarımda küpenin sadece bir pet şişe kapağından oluşması tartışma yarattı. Tasarımına inanmayan kullanıcılar küpenin fiyatını duyduğunda bir kez daha şoke oldu. Küpe 445 dolara satılıyor. Yani Türkiye fiyatıyla 8 bin 200 lira.

Küpeyle ilgili düşüncelerini paylaşan kullanıcılar ise ikiye bölünmüş durumda. Kimine göre 'kesinlikle takılmaz' denilen küpe bazıları tarafından 'takılabilir' olarak değerlendirildi. Ancak her iki kesim de şişe kapağı küpenin fiyatını 'inanılmaz' olarak nitelendirdi.

