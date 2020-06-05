Tartışma yaratan makale geri çekildi

Tıp dergisi The Lancet COVID-19 tedavisinde klorokin ve hidroksiklorokin kullanımıyla ilgili tartışma yaratan makaleyi geri çekti. Şimdiye kadar ağırlıklı olarak sıtma hastalığının tedavisinde kullanılan bu iki etkin maddenin "COVID-19 tedavisinde kullanımının zararlı olabileceğine" dair makale oldukça ses getirmişti. Dergiden yapılan açıklamayla, makalenin dört yazarından üçünün, çalışmada kullanılan verilerin şüpheli olduğu gerekçesiyle araştırmadan çekildiği duyuruldu.

Söz konusu iki maddenin yeni koronavirüsün neden olduğu COVID-19 hastalığının tedavisinde kullanımı ile ilgili eş zamanlı birçok çalışma yürütülüyor. Bunlardan hidroksiklorokin ABD Başkanı Donald Trump tarafından mucizevi ilaç olarak tanıtıldığı için ekstra mercek altında. Şimdiye kadar bu maddelerin hastalığın süresini kısalttığı ya da semptomlarını iyileştirdiği yönünde herhangi güvenilir bir kanıt ise bulunmuyor.

Makalenin içeriği

The Lanchet’in geri çektiği makalede klorokin ve hidroksiklorokinin COVID-19 tedavisine uygun olmayabileceğine dikkat çekilerek, kullanımlarının ölüm oranlarını artırdığı ve kalp ritim bozukluğuna yol açtığı yönündeki verilere yer veriliyordu.