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Tartışma yaratan sporda şiddetin önlenmesi teklifine TBMM onayı

05.07.2019 11:49 | Son Güncelleme

Türkiye'de tartışma yaratan sporda şiddetin önlenmesine yönelik yeni teklif, TBMM'den geçti.

Tartışma yaratan sporda şiddetin önlenmesi teklifine TBMM onayı

Yeni yasa "spor alanı" tanımını genişleterek saha dışında da tedbir ve yaptırımların önünü açıyor.Sporda şiddetin önlenmesine yönelik yeni önlemler içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre yeni Kanun ile "spor alanı" tanımı değiştirildi. Maç öncesinde, sırasında ve sonrasında taraftarların gruplar halinde toplandıkları yerlerler, takım ve taraftarların seyahat ettiği araçlar "spor alanı" tanımı içerisinde alındı. Tanımın genişletilmesi, güvenliğin sağlanması için saha dışındaki yerlerde de tedbir ve yaptırımların devreye sokulmasının önünü açacak.

Yeni düzenlemeyle, bir önceki Kanununla "Hakaret içeren tezahürat"lara yönelik önlemler de "Tehdit veya hakaret içeren tezahürat" olarak değiştirildi. Suç tipinin kapsamı genişletilerek, tehdit olarak algılanacak tarzdaki eylemler de suç kapsamına alındı. Yeni yasayla faillere 50 günden az olmamak üzere adli para cezası verilecek. Ayrıca spor alanlarında din, dil, ırk, etnik köken, cinsiyet veya mezhep farkı gözeterek hakaret oluşturan söz ve davranışlarda bulunanlar bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

Daha fazlasını okumak için: Sporda şiddeti önleme yasasındaki değişikliklere tepki

Alkol yasağı

Yeni yasa ile müsabaka, seyir ve antrenman alanlarında alkollü içecek sokulması, kullanılması ve satılmasına ilişkin usul ve esaslar federasyonlar tarafından belirlenecek. Müsabaka, seyir, özel seyir, antrenman alanları ile takım veya taraftarların toplu olarak seyahat ettikleri araçlara, uyuşturucu madde veya alkollü içecek sokanlar 30 gün adli para cezasına mahkum edilecek.

Kesici, delici aletler ile patlayıcı, parlayıcı, yanıcı veya yakıcı maddeleri stadyum ile takım ve taraftar araçlarına sokanlar, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası alacak.

Güvenlik için kolluk kuvveti izni

En üst profesyonel futbol ligi kulüplerinin müsabakalarında güvenliğin sağlanması amacıyla genel kolluk görevlilerinin görevlendirilmesine de izin çıktı. Görevlendirme kulübün başvurusu ve federasyonun talebi üzerine yapılacak.

Yasaya göre, seyircilerin ayakta seyredebileceği şekilde düzenlenen numaralı alanlara bilet satışı yapılabilecek. Bu uygulamayla ilgili kararı, federasyon ve İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak Gençlik ve Spor Bakanlığı verecek.

AKP'nin sporda şiddetle mücadele yasasında yapmayı planladığı değişiklikler, özgürlükleri kısıtladığı ve "ölçüsüz" cezalar getirdiği gerekçesiyle tartışmaya neden olmuştu.

DW,DHA/ÖA,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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