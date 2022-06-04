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Tartışma yaratan ziyaretle ilgili dikkat çeken iddia: Ertelendi, iptal edilebilir

04.06.2022 20:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden’ın haziran sonunda İsrail ve Suudi Arabistan’a yapması planlanan ziyaretiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Biden'ın Suudi Arabistan'ı ziyaret etme planı Washington'da tartışmalara yol açmıştı. Ortaya atılan iddialara göre Biden’ın Suudi Arabistan ve İsrail'e yapmayı planladığı ziyaretler temmuza ertelendi. Öte yandan Biden'ın Orta Doğu seyahatinin Suudi Arabistan ayağının iptal edilebileceği de öne sürüldü.

Tartışma yaratan ziyaretle ilgili dikkat çeken iddia: Ertelendi, iptal edilebilir

NBC televizyonunun ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde "ABD Başkanının bu ay içinde Suudi Arabistan ve İsrail'e yapmayı planladığı ziyaretlerin temmuza ertelendiği" ileri sürüldü.

Yetkililerin Körfez İşbirliği Teşkilatı (KİK) ile ABD, İsrail ve Ürdün arasındaki zirve için bölgeye yapacağı seyahat üzerine çalıştıkları ifade edilen haberde tarihlerin henüz net olmadığı belirtildi.

Diğer taraftan bir yabancı diplomat ve iki ABD'li yetkilinin NBC'ye, Biden'ın Orta Doğu seyahatinin Suudi Arabistan ayağının iptal edilebileceğini söylediği öne sürüldü.

bideniç

TARTIŞMALARA YOL AÇMIŞTI

Beyaz Saray yetkilileri, ABD basınına Biden'ın haziran sonunda Suudi Arabistan'ı ziyaret edeceğini söylemişti.

Biden'ın Suudi Arabistan'ı ziyaret etme planı Washington'da tartışmalara neden olmuştu.

Biden 2020 başkanlık yarışında, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesi nedeniyle bu ülkeye "parya" muamelesi yapacağı sözü vermişti.

CIA 2018'de Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın verdiği sonucuna varmıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan Joe Biden
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