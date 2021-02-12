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Tartışma yaşadığı kişiyi av tüfeğiyle vurdu

12.02.2021 11:55 | Son Güncelleme:
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Tartışma yaşadığı kişiyi av tüfeğiyle vurdu

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde bir kişi av tüfeğiyle vurarak öldürülürken, olayla ilgili anne ve iki oğlu gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Seyitgazi ilçesi Cevizli mahallesinde aralarında daha önceden husumet bulunan Y.B.

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde bir kişi av tüfeğiyle vurarak öldürülürken, olayla ilgili anne ve iki oğlu gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Seyitgazi ilçesi Cevizli mahallesinde aralarında daha önceden husumet bulunan Y.B. (20) kendi evinde gördüğü Sezai S. (51) ile tartışmaya başladı. Çıkan tartışma sonucunda Y.B., aldığı av tüfeğiyle Sezai S.’yi kasıklarından vurdu. Yaralanan Sezai S. olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri şüpheli Y.B., annesi H.B.(50) ve abisi U.B.’yi (23) gözaltına aldı.
Sezai. S.’nin cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan şüpheliler, Seyitgazi’deki jandarma işlemlerinin ardından adli makamlara çıkartılmaları için Eskişehir’e sevk edildiler.

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