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Tartışmalar kızışırken CHP'den flaş 'aday' açıklaması: 'Türkiye'nin 13. cumhurbaşkanını açıklayacaklar'

11.04.2022 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde siyasetin gündeminde 'cumhurbaşkanı adayı' tartışmaları yeniden alevleniyor. Geçtiğimiz günlerde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Mansur Yavaş çıkışı üzerine Ankara Belediye Başkanı Yavaş'ın bugün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ve ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyareti kulisleri hareketlendirdi. Bu sırada CHP'den cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.

Tartışmalar kızışırken CHP'den flaş 'aday' açıklaması: 'Türkiye'nin 13. cumhurbaşkanını açıklayacaklar'

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı uzun süredir siyasetin gündeminde yerini koruyor. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı için sık sık çeşitli isimler ortaya atılıyor. Son olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylığı gündeme geldi. Millet İttifakı'ndan adayın kim olacağıyla ilgili yeni bir açıklama yapıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, ''Bizim için adayın ismi değil adayın nitelikleri önemli. Vakti geldiğinde masanın etrafındaki 6 siyasi partinin genel başkanları, Türkiye'nin 13'üncü cumhurbaşkanı seçilecek ismi açıklayacak'' ifadelerini kullandı. Öztrak ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu arasındaki 'Atatürk Havalimanı' tartışmasına da değindi.

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CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, parti genel merkezinde toplandı. Toplantının ardından MYK gündemine ilişkin basın toplantısı düzenleyen CHP'li Öztrak, "Vatandaşlarımız ev fiyatlarına yetişemiyor. Karı koca çalışan bir aile için artık ev almak hayal oldu. Ankara’da 150 metrekarelik bir evin ortalama fiyatı 1 yılda 384 bin liradan 832 bin liraya çıkmış. İstanbul’da aynı 150 metrekarelik ev, geçen sene 740 bin liraymış. Bu sene 1 milyon 921 bin liraya çıkmış. Bunlar ortalama fiyatlar. Semtine ve evin yaşına göre bu rakamlar 3-4 kat daha da artıyor. Ülkemizi başka ülkelerin vatandaşlarına peşkeş çektiler. Orta sınıfı bitirdiler. Birliğimiz beraberliğimizi her gün biraz daha zayıflattılar" diye konuştu.

"HER TÜRLÜ TAVİZİ VEREN BİR YÖNETİM VAR"

Faik Öztrak, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı dosyasının Suudi Arabistan’a devredilmesiyle ilgili ise "Bu ülkenin toprakları üstünde, bir gazeteci hunharca öldürüldü. Erdoğan o dönem çıktı, Suudi Arabistan yönetimine; 'Bunlar insanları enayi zannediyor. Bu millet enayi değil, hesabı sormasını bilir. Suçun işlendiği yer İstanbul olduğu için bunu İstanbul mahkemelerinin uluslararası hukuka göre yargılaması gerekir' dedi. Davanın delilleri için de Suudi Arabistan’a, 'Gösteririz ama vermeyiz' dedi. Yetmedi, Suudi gazeteci Kaşıkçı’yı şehit ilan etti. Şimdi de 'şehit' dediği Kaşıkçı’nın dava dosyasını sümen altı etsinler, diye Suudi Arabistan’a iade etti. 'Büyük lokma ye, büyük söz söyleme' demişler. Meydanlarda dünyaya kafa tutarmış gibi yapan; ama sıkışınca başka ülkelere, her türlü tavizi veren bir yönetim var" dedi.

"ATATÜRK'ÜN İÇİNDE OLDUĞU HİÇBİR HİKAYE BİTMEZ"

CHP'li Öztrak, Atatürk Havalimanı'na Millet Bahçesi yapılacak olmasıyla ilgili, "Atama ulaştırma ve altyapı bakanına kamu-özel iş birliği soygunları rezaleti yetmiyor bir de çıkıyor 'Atatürk Havalimanı hikayesi bitti' diyor. Yerine Millet Bahçesi yapacaklarmış. Beyefendi İstanbul'a kar yağdığında içişleri bakanıyla beraber inebildikleri tek havalimanının Atatürk Havalimanı olduğunu ne çabuk unutmuş. Bu ülkede hikayesi biten birileri elbette var ama o, büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün adını taşıyan havaalanı değil sizsiniz. Atatürk'ün içinde olduğu hiçbir hikaye bitmez" diye konuştu.

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"6 SİYASİ PARTİNİN GENEL BAŞKANI, İSMİ AÇIKLAYACAK"

Faik Öztrak, cumhurbaşkanı adayı tartışmaları ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylığının sorulması üzerine, "Başından itibaren genel başkanlarımız ifade ediyor. Bugün adayın ismi değil hangi kriterlere sahip olacağı önemli. Bu nedenle de genel başkanlarımız bu konudaki düşüncelerini kamuoyuna duyuruyorlar. Bu aşamada bizim için adayın ismi değil adayın nitelikleri önemli. Vakti geldiğinde masanın etrafındaki 6 siyasi partinin genel başkanları, Türkiye'nin 13'üncü cumhurbaşkanı seçilecek ismi açıklayacaklar'' dedi.

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