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  4. Tartışmalar sürerken... Arnavutköy Belediyesi sokak köpeklerini toplamaya başladı

Tartışmalar sürerken... Arnavutköy Belediyesi sokak köpeklerini toplamaya başladı

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
23.07.2024 16:54
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Türkiye'nin gündemindeki en çok konuşulan konulardan bir tanesi sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili kanun teklifi. Sahipsiz hayvanlara ilişkin yasa teklifinin TBMM'deki komisyon görüşmeleri 3'üncü gün de devam ederken Arnavutköy Belediyesi'nin sokak köpeklerini toplamaya başladığına dair görüntüler geldi.

Tartışmalar sürerken... Arnavutköy Belediyesi sokak köpeklerini toplamaya başladı

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda, ilk 7 maddesi kabul edilen, 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmelerine 3'üncü gün devam edildi. Daha önce, görüşmelerde AK Parti tarafından verilen değişiklik önergesiyle kanun teklifinin 5. maddesinde yer alan “ötanazi” ibaresi metinden çıkarılmıştı.

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TOPLAMAYA BAŞLADILAR

Kanun teklifiyle ilgili tartışmalar sürerken Arnavutköy Belediyesi'nin sokak köpeklerini toplamaya başladığına dair görüntüler geldi. Görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

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sokak hayvanı sokak hayvanları
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