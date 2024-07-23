Tartışmalar sürerken... Arnavutköy Belediyesi sokak köpeklerini toplamaya başladı

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda, ilk 7 maddesi kabul edilen, 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmelerine 3'üncü gün devam edildi. Daha önce, görüşmelerde AK Parti tarafından verilen değişiklik önergesiyle kanun teklifinin 5. maddesinde yer alan “ötanazi” ibaresi metinden çıkarılmıştı.

TOPLAMAYA BAŞLADILAR

Kanun teklifiyle ilgili tartışmalar sürerken Arnavutköy Belediyesi'nin sokak köpeklerini toplamaya başladığına dair görüntüler geldi. Görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.