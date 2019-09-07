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Tartışmalar sürerken İSKİ 997 araç kiraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 16:53 | Son Güncelleme

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), bin civarında hizmet aracının ihtiyaç fazlası olduğu iddia edilirken diğer yandan ihtiyaç olduğu gerekçesiyle İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İSKİ) geçen ay 997 araç kiralandığı ortaya çıktı.

Mehmet DEMİRKAYA/İSTANBUL,(DHA) - İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), bin civarında hizmet aracının ihtiyaç fazlası olduğu iddia edilirken diğer yandan ihtiyaç olduğu gerekçesiyle İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İSKİ) geçen ay 997 araç kiralandığı ortaya çıktı.
İSKİ hizmet aracı kiralamak için geçen ay ihale düzenledi. İBB'de çok sayıda ihtiyaç fazlası araç olduğu tartışmaları sürerken bir yandan da dikkat çeken bir yöntemle bine yakın araç kiralandı. İhale, Kamu İhale Kanunu'nun 21/b maddesinde düzenlenen doğal afet, salgın hastalık durumunda yapılması gereken şartlarda düzenlendi. Bu şartlarda yapılan ihalelerde üst limit uygulanmıyor ve idare istediği firmaları davet edebiliyor.

İLK İHALEDE TEKLİF VEREN ÇIKMADI
İSKİ, daha önce iki yıllığına kiraladığı ve süresi geçen ay dolan hizmet araçları için 16 Temmuz 2019 tarihinde ihale düzenledi. Ancak, 997 hizmet aracını kapsayan söz konusu ihale, teklif veren çıkmayınca iptal edildi. Bunun üzerine İSKİ, aynı iş için ikinci bir ihale açtı. “Acil" olarak gerçekleştirilebilmesi için de ihaleyi, Kamu İhale Kanunu'nun 21/b maddesine göre göre düzenledi.
İhaleyi, 16 milyon 709 bin 550 TL'lik tek teklifi veren şirket üstlendi. İSKİ, ihaleyi alan firma ile 2 Ağustos 2019 tarihinde sözleşme imzaladı. Kiralanan hizmet araçları; 405'i binek, 469'u camlıvan tipi minibüs, 71'i SUV ve pikap, 48'i kamyonet, 4'ü ise minibüs olmak üzere toplam 997 adet. Kiralama süresi yılsonunda bitiyor.

O MADDE NE ANLAMA GELİYOR?
Kamu İhale Kanunu'nun 21. Maddesinin (b) fıkrasına göre ihale düzenlemek, ancak bir zorunluluğun ortaya çıkmasıyla mümkün. Bu maddeye göre ihale düzenlendiğinde bazı bürokratik işlemler aşılıyor ve kısa sürede gerçekleştiriliyor. Söz konusu maddede şöyle deniyor; “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması"

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