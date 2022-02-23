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Tartışmalara Akşener de dahil oldu! CHP'ye gönderme: Arada hatırlatmak lazım

23.02.2022 19:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener grup toplantısındaki konuşmasında büyükşehir belediyelerini İYİ Parti'nin desteğiyle kazanıldığını belirterek "İYİ Parti olmasaydı İstanbul, Ankara, Adana, Antalya ne olacaktı? Yani ne demek istiyorum? Bir şey değişti her şey değişti." ifadelerini kullandı.

Tartışmalara Akşener de dahil oldu! CHP'ye gönderme: Arada hatırlatmak lazım

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında, İstanbul, Ankara, Adana, Antalya büyükşehir belediyelerini İYİ Parti'nin desteğiyle CHP'nin kazandığını belirtti. Akşener'in "Bir şey değişti her şey değişti. Bazen hatırlatmakta fayda oluyor unutulanlar açısından." sözleri CHP'ye gönderme olarak yorumlandı.

"BİR ŞEY DEĞİŞTİ HER ŞEY DEĞİŞTİ"

Akşener açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu tanzimci arkadaşlar ne konuşulacaktı İYİ Parti olmasaydı. Bugün 31 Mart başarısı konuşuluyor. İYİ Parti olmasaydı İstanbul, Ankara, Adana, Antalya ne olacaktı? Yani ne demek istiyorum? Bir şey değişti her şey değişti. Bazen hatırlatmakta fayda oluyor unutulanlar açısından. Arada hatırlatmak lazım."

Geçtiğimiz günlerde CHP'li ve İYİ Partili isimler arasında karşılıklı açıklamalar yapılmıştı. O açıklamalardan bazıları şu şekilde:

"İYİ PARTİ'NİN OYLARIYLA SEÇİLDİKLERİNİ UNUTTULAR"

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik, "CHP'li belediyeler ve başkanları, özellikle İBB, İYİ Parti'nin oylarıyla seçildiklerini unuttular. CHP'li belediyeler, İYİ Parti teşkilatlarını ve milletvekillerini yok sayıyor, istişare etmiyor" demişti.

"CHP SAYESİNDE VARSINIZ"

Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan ise "Bir şeyi hatırlatırım; İYİ Parti'nin varlığı Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) sayesindedir" çıkışı yapmıştı.

"BİZ OLMASAK NE KADAR OY ALABİLİYOR?"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu'nun "Biz olmasak CHP ne kadar oy alabiliyor Cumhur İttifakı'ndan?" sözlerine de CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'tan "Bu lafların kıymetiharbiyesi yoktur" yanıtı gelmişti.

"CHP TEK BAŞINA İKTİDAR OLAMAZ"

İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Bilal Karaca ise "CHP'nin elitist kadroları, CHP'nin tek başına bırakın iktidar olmayı, iktidar hayali bile kuramayacağını artık kabullenmeli" şeklinde konuşmuştu.


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