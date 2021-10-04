Tartışmalara son veren hamle: 2023'ten önce seçim olmayacak

Siyasette 'erken seçim' tartışmaları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçimlerin zamanında yapılacağını vurgulamasına karşın son günlerde özellikle muhalefet parti liderlerinin sahaya inmesi, 2023'ten önce bir erken seçim olacağı iddialarını daha da kuvvetlendirmişti.

"2023'TEN ÖNCE SEÇİM OLMAYACAK"

Hürriyet Gazetesi'nden Abdulkadir Selvi, seçim barajının düşürülmesini de içeren seçim değişikliklerinin bütçeden sonra Meclis'e geleceğini ifade etti. Böylece değişikliklerin ocak sonu ya da şubatta Meclis'ten geçeceği belirtildi. Bu durumda Anayasa’nın 76. maddesine atıfa bulunularak 2023 yılının ocak ya da şubat ayından önce erken seçim yapılmasının mümkün olmayacağı aktarıldı.

Anayasa’nın 76. maddesinde, “Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz” deniliyor.

