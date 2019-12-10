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Soykırım destekçisi yazar Peter Handke, Nobel Edebiyat Ödülü'nü teslim aldı

DÜNYA HABERLERİ  | 10.12.2019 19:35 | Son Güncelleme

Srebrenitsa katliamını inkar ettiği ve Sırp savaş suçlularını savunduğu gerekçesiyle tepki çeken Avusturyalı yazar Peter Handke, 2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nü İsveç’te aldı.

Soykırım destekçisi yazar Peter Handke, Nobel Edebiyat Ödülü'nü teslim aldı

İsveç’in başkenti Stockholm’de düzenlenen 2019 Nobel Ödülleri töreninde fizik, kimya, tıp, ekonomi ve edebiyat dallarındaki ödüller İsveç Kralı 16. Carl Gustav tarafından sahiplerine verildi. Törende, Srebrenistsa katliamını inkar eden ve Sırp savaş suçlularını savunan Avusturyalı yazar Peter Handke de ödülünü aldı. Törene Handke’ye tepki olarak Türkiye, Arnavutluk, Kosova ve Hırvatistan katılmama kararı almıştı.

TARTIŞMALI ÖDÜL TÖRENİ ÖNCESİ PROTESTO

2019 Nobel Ödül Töreni öncesi Stockholm Konseri Evi’nin dışarısında toplanan kalabalık, Bosna soykırımını inkar eden ve Sırp lider Milosevic’e hayran olduğunu açıklayan Avusturyalı yazar Peter Handke’nin ödül almasını protesto etti.

KOSOVA DIŞİŞLERİ BAKANI: ÖDÜL, KABUL EDİLEMEZ

Kosova Dışişleri Bakanı Behçet Pacolli 2019 Nobel Ödül Töreni’nde Peter Handke’nin almış olduğu ödülün kabul edilemez olduğunu, bu yüzden Kosova Cumhuriyeti’nin bu etkinliği protesto ederek katılmadığını belirtti. Diğer taraftan yeni kurulacak hükûmette Başbakan olması beklenen Vetvendosye Partisi Lideri Albin Kurti de, Balkanların kanlı savaşlardan sonra adalete, barışa ve halklar arasında dostluğa ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, “Adalet ile tarih gerçeklere ulaşır ve geleceği birbirimize güvenerek inşa edebiliriz. Jean Paul Sartre de Nobel Edebiyat Ödülü’nü reddetmişti çünkü o ezilenlerin tarafındaydı ve buna isyan ediyordu. Handke ise zulmedenlerin tarafındadır” açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE'DEN İLK TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bosna'daki soykırımı inkar etmesi nedeniyle tepki çeken Avusturyalı yazar Peter Handke'nin ödül almasına Twitter'dan tepki gösterdi.

Çelik, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"2019 Nobel Edebiyat Ödülü, soykırımı destekleyen ve savaş suçlusu Miloseviç tarafından ‘Sırp Şövalye Nişanı’ takdim olunan Peter Handke’ye, üstelik “Dünya İnsan Hakları” gününde verilmiştir. Bu insanlık ve edebiyat dünyası açısından büyük talihsizliğin ötesine geçmiş bir skandaldır. Nobel Komitesi, Handke’ye verdiği ödül ile Saramago’nun bahsettiği “Körlük” salgınına kapıldığını ortaya koymuştur. Zaten çeşitli skandallar nedeniyle bir süredir kamuoyunda tartışılan Nobel Komitesi, bir insanlık suçlusunu aklama utancı ile lekelenmiş; Nobel ödülünün saygınlığına da gölge düşürmüştür. Bosna soykırımının acıları henüz taze iken, Handke'ye verilen ödül, Batı'da yükselen ırkçı akımın kültür-sanat çevrelerinde izdüşümlerinden birisi olmuş; insanlık değerlerine ve barış iradesine darbe vurmuştur. Srebrenitsa’da 8 binden fazla kardeşimizin katledilişinin acısı hala yüreklerimizi yakmaktadır. #Bosnalı anneler, uzun zaman geçtikten sonra evlatlarını toprağa verebilmiştir. Bu vesileyle Srebrenitsa’da ve Bosna topraklarında soykırıma uğrayan tüm Boşnak kardeşlerimizi bir kez daha anıyor, insanlığı bu acıya ve şehitlerin hatırasına saygı duymaya davet ediyoruz."

(DHA)

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Peter Handke 2019 Nobel Edebiyat Ödülü Srebrenitsa katliamı

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