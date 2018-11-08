Tartışmalı 5'inci madde komisyonda kabul edildi

Tartışmalı 5'inci maddenin kabul edilmesi doktorlar tarafından tepkiyle karşılandı.Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nun Çarşamba günü yapılan oturumunda, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen doktorların çalışmasına sınır getiren düzenleme ikinci kez kabul edildi.

"Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve KHK’larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin” tartışmalı 5'inci maddesi, KHK ile ihraç edilen tabip ve diş hekimlerinin sadece sosyal güvenlik kuruluşu ile sözleşmesi bulunmayan sağlık kuruluşlarında veya muayanehanede çalışabilmesini öngörüyor.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile mualefet partilerinin milletvekilleri arasında gerilimin yükselmesine neden olan tartışmalı 5’inci madde Salı günü yapılan oturumda kabul edilmişti. Ancak muhalefetten 5'inci maddenin hukuksuz bir şekilde komisyondan geçirildiğine dair itirazlar gelmişti. Sonrasında AKP'nin maddenin yeniden görüşülmesi için önerge vermesi ve önergenin kabulü üzerine yasa tasarısının 5'inci maddesi Çarşamba günü komisyonda yine görüşüldü. Söz konusu düzenleme değişiklik yapılarak kabul edildi.