Tartışmalı Basın Toplantısının Ardından Yunanistan'dan Mesaj

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias arasında dün Ankara’da düzenlenen basın toplantısında yaşanan gerginliğin ardından Yunanistan hükümetinden “olumlu gündem” oluşturma mesajı geldi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Başbakan Kiryakos Miçotakis hükümetinin olumlu gündem oluşturma konusunda net bir irade sergileme niyetinin açık olduğu dile getirildi. Türkiye ile Yunanistan arasında hem geçmişte hem de bugün “farklılıklar” olduğu belirtilen açıklamada Yunanistan’ın Türkiye ile “başta ekonomi olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliği kurma” niyetinde olduğu vurgulandı.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’nın mesajı, Bakan Dendias’ın Ankara ziyareti sırasında dün düzenlenen basın toplantısında Türk Bakan Çavuşoğlu ile diyaloğunda gergin anlar yaşanmasının ardından geldi.

Bakan Dendias’ın ziyareti sırasında düzenlenen görüşmeler, deniz yetki alanı, mülteciler, Kıbrıs ve azınlıklar gibi bir dizi konuda uzlaşmazlık içinde olan Türkiye ve Yunanistan arasında 1 Mart 2016’dan bu yana ilk kez bu yıl NATO Genel Sekreter Jens Stoltenberg’in arabuluculuğuyla başlatılan müzakere girişimlerinin devamı niteliğindeydi.