Tartışmalı deney! Bilim insanları 'ölümü tersine çevirdi'

Bilim insanları, ölümün bir gün tersine çevrilebileceği anlamına gelebilecek potansiyel bir atılımla ölü insanların gözlerini hayata döndürmeyi başardılar. Retinadaki ışığa duyarlı hücreler, ölümden beş saat sonra ışığa tepki verebildi. Laboratuvar testleri, 'canlı deneklerden kaydedilenlere benzeyen' sinyaller gönderdiklerini gösterdi.

HÜCRELER RESTORE EDİLEBİLİR Mİ?

Retinadaki bu nöronlar, beyni ve omuriliği içeren merkezi sinir sisteminin bir parçasını oluşturur. ABD'li araştırmacılar tarafından yapılan ve Nature dergisinde yayınlanan keşif, gelecekte diğer CNS (Çevresel sinir sistemi) hücrelerinin de restore edilebileceği olasılığını artırıyor.

Sonuçlarına ulaşmak için bilim adamları, ölen bir donörden çıkarıldıktan 20 dakika sonra oksijeni ve diğer besinleri gözlere geri kazandırabilecek özel bir taşıma birimi tasarladılar.

GERİ DÖNDÜRÜLEBİLİR Mİ?

Uzmanlar, çalışmalarının 'şu anda tanımlandığı şekliyle beyin ölümünün gerçekten geri döndürülemez olup olmadığı sorusunu gündeme getirdiğini' söyledi.

Utah Üniversitesi'nden Dr. Fatima Abbas şunları söyledi: “Merkezi görüşümüzden ve görme yeteneğimizden sorumlu retinanın bir parçası olan insan makulasındaki fotoreseptör hücrelerini uyandırmayı başardık. Bir organ bağışçısının ölümünden beş saat sonrasına kadar elde edilen gözlerde, bu hücreler parlak ışığa, renkli ışıklara ve hatta çok loş ışık parlamalarına tepki verdi."

Ölümün bir kısmı nöron aktivitesinin kaybı olduğu belirtildi. Tartışmalı bir bilim topluluğu, bu nöron aktivitesini nasıl tersine çevireceğini ve ölenlerin organlarına nasıl hayat vereceğini araştırıyor.



