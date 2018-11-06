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Tartışmalı Erdoğan resmi sergilenmeye devam edecek

06.11.2018 22:33 | Son Güncelleme

Ressam Ali Zülfikar’ın Linz’de sergilenen Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi Türkiye’nin tepkisine yol açtı.

Tartışmalı Erdoğan resmi sergilenmeye devam edecek

Önce resmin kaldırılmasını isteyen Belediye Başkanı Faust, resmin sanat özgürlüğü kapsamında sergileneceğini söyledi.Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Linz kentindeki bir sergide yer alan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirel bir şekilde tasvir eden portre Türkiye'nin tepkisine yol açtı.

Linz Belediye Başkanı Hans Georg Faust, Türkiye'nin Mainz Başkonsolosu Sibel Müderrisoğlu'nun, Erdoğan'ı ve Türkiye'yi incitici ve küçük düşürücü olduğu gerekçesiyle Kürt sanatçı Ali Zülfikar'ın imzasını taşıyan resmin kaldırılmasını istediğini açıkladı.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Faust Alman Haber Ajansı'na (dpa) Salı günü yaptığı açıklamada, hukuki kaygılar ve Erdoğan yanlıları ile karşıtları arasında çatışma yaşanması ihtimalinden duyduğu endişe nedeniyle Ali Zülfikar'dan eserini sergilememesini istediğini belirtti.

Köln'de yaşayan sanatçı Ali Zülfikar ise bu isteğe tepki göstererek, serginin Pazar günü yapılan açılışında resmi yüzü duvara gelecek şekilde ters çevirerek astı ve üzerine de "Linz kenti tarafından sansüre uğramıştır" notunu düştü.

Ancak Belediye Başkanı Faust, Pazartesi günü Almanya Dışişleri Bakanlığı, hukukçular ve emniyet mensuplarının duruma ilişkin görüşlerini almasının ardından resmin sergilenebildiğini ifade etti. Faust, burada sanat ve ifade özgürlüğünün söz konusu olduğunu da sözlerine ekledi.

Ali Zülfikar'ın resminde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güneş gözlüğünün bir camında savaşı sembolize eden ağlayan çocuk, diğer camında ise HDP'nin tutuklu eski lideri Selahattin Demirtaş'ın yansıması yer alıyor. Resimde, Erdoğan'ın elinde tuttuğu Kur'an-ı Kerim olduğu tahmin edilen bir kitabın üzerinde kanlı parmak izleri bulunuyor. Resmin sağ alt köşesinde de üzerinde "Erdo Muz Cumhuriyeti" yazan bir damga bulunuyor.

Linz Kent Salonu’nda açılan karma sergi 18 Kasım'da sona erecek.

dpa/JD,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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