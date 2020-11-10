Tartışmalı "esnek çalışma" düzenlemesinde geri adım

AKP, sendikaların sert bir dille eleştirdiği tartışmalı "esnek çalışma" teklifini geri çekmeye hazırlanıyor. Türk-İş Genel Başkanı Ergun Atalay AKP ve MHP'nin Grup başkanvekilleriyle görüşme yaparak, vekillerin tartışmalara neden olan "25 yaş altı 50 yaş üstü esnek çalışma" düzenlemesine dair talepleri Meclis gündemine getireceklerini ve çözüm noktasında bir formül bulacaklarını ifade ettiklerini söyledi.

Kıdem tazminatı düzenlemesinin dört ay önce gündeme geldiğini hatırlatan Atalay, 15 gün önce de esnek çalışmayla ilgili torba yasaya üç madde konulduğunu belirtti. Atalay, "15 gündür kamuoyuna, siyasi partilerin tamamına, bu konunun doğru olmadığını, işçinin aleyhine olduğunu, kabul edilebilir olmadığı anlatmaya gayret sarf ettik. Sağ olsunlar AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, MHP Grup Başkanvekilleri Levent Bülbül ve Erkan Akçay'dan bu konuyla ilgili randevu istemiştik. Bu düzenlemenin işçilere vereceği zararı anlatmaya atmaya gayret sarf ettik" dedi.

Atalay, "Bugün veya yarın bu haklı taleplerimizi Meclis gündemine getireceklerini ve çözüm noktasında bir formül bulacaklarını ifade ettiler. Esnek çalışma, 25 yaş altı 50 yaş üstü meselesi, işçinin aleyhine; örgütsüz, kuralsız çalıştıran işverenlerin lehine bir düzenleme. Düşünebiliyor musunuz, 10 gün burada çalış ikinci on gün git başkası gelsin; kıdem tazminatı yok, işçi mi değil mi belli değil, kötü bir düzenlemeydi" diye konuştu.