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Tartışmalı "Fransa İslamı" yasa tasarısı mecliste

02.02.2021 14:28 | Son Güncelleme:
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Tartışmalı "Fransa İslamı" yasa tasarısı mecliste

Cumhurbaşkanı Macron'un "Fransa İslamı" yaratmayı hedefleyen yasa tasarısı kamuoyunun ardından mecliste de yoğun tartışmalara yol açtı.

İçişleri Bakanı, "İslamcıların ülkeyi ele geçirmesine karşı koymak zorundayız" dedi.Fransa'da siyasal İslam'a karşı mücadele ve İslamcılara karşı önlemlerin sertleştirilmesini öngören yasa tasarısı ile ilgili tartışmalar sürüyor.

Mecliste dün görüşülmeye başlanan tasarı, Türkiye dahil yabancı ülkelerin Fransa'daki camilerde nüfuz edinmesini engelleyecek önlemler de içeriyor.

Mecliste tasarıyı savunan Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, "Ayrılıkçılık ve özellikle de milli birliğe zarar veren İslamcılığın ülkeyi hasta ettiğini" belirterek "İslamcıların ülkeyi düşmanca ele geçirmesine karşı koymak zorundayız" ifadesini kullandı. Darmanin, yasa tasarısının "dinlere karşı değil İslamcıların ülkeyi ele geçirme çabasına karşı mücadeleyi hedeflediğini" söyledi.

Tasarıyla ilgili kamuoyunda yaşanan hararetli tartışmaların, mecliste iki hafta sürecek görüşmelere de yansıması bekleniyor.

Sol Parti lideri Jean-Luc Mélenchon hükümeti, "ülkede yaşayan yaklaşık 5 milyon Müslümanı damgalamakla" suçlayarak "Bu hiçbir faydası olmayan bir yasa. Ayrıca özgürlükleri tehdit etmesi nedeniyle de tehlikeli" eleştirisinde bulundu.

Le Pen'den başörtüsü yasağı talebi

Sağ siyasetçiler ise yasayı yeterli bulmadı. 2022'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Macron'un en güçlü rakibi olması beklenen sağ popülist lider Marine Le Pen, yasada kamusal alanda başörtüsü yasağı ve tehlikeli olarak değerlendirilen zanlıların tutuklanması gibi önlemlerin de yer alması gerektiğini belirtti.

Cumhuriyetçiler partisinin meclis grup başkanı Damien Abad ise tasarının hapishanelerdeki radikalleşme ve göç gibi konuları dikkate almadığı eleştirisinde bulundu.

Türk imamlar geri gönderilecek

Hükümetin geçen kasım ayında, bir öğretmenin kafası kesilerek öldürülmesi olayı sonrasında hız verdiği "Cumhuriyet ilkelerinin güçlendirilmesine" dair yasa, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu yabancı ülkelerin, gönderdikleri imamlar yoluyla Fransa'daki camilerde nüfuz edinmesini engellemeyi de hedeflliyor. Fransa hükümeti, ülkede görev yapan ve Türkiye, Fas ve Cezayir'den gönderilmiş 300 kadar imamın geri gönderilmesini planlıyor.

İnternetteki nefret söylemlerine karşı daha sert önlemler alınmasını da içeren tasarının yasalaşması durumunda, bekaret testi yapan doktorlara para ya da hapis cezası da verilebilecek. Tasarı ayrıca Fransa'da zaten yasak olan çok eşliliğe karşı da ek önlemler getiriyor. Yasayla çok eşli kişilerin oturma izni alması yasaklanacak.

AFP / BK,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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