Tartışmalı gökdelen projesinde ruhsatın iptali için çalışma başlatıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ile görüşerek gökdelen projesi ruhsatının iptali için gerekli çalışmaları başlattığını bildirdi.

Konak ilçesinde planlanan gökdelen projesi için, İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Denetim Daire Başkanlığı ve Konak Belediyesine ruhsatın durdurulması talep edilmişti. Bu gelişmelerin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, tartışmalı projesinin özellikle Kadifekale olmak üzere kent siluetini bozacağının ve hukuki süreçlerin henüz tüketilmediğinin anlaşılması üzerine ruhsatın iptali hakkında gerekli çalışmaları başlatma kararı aldı. Tunç Soyer bu nedenle, ruhsatın iptali için Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ile de görüşme yaptı.

Soyer, gökdelen ruhsatının hukuki zeminini oluşturan 1/1000’lik Uygulama İmar Planının iptal edilmek üzere ivedilikle Konak Belediyesi Meclis gündemine alınmasını talep etti. Tunç Soyer, Konak Belediyesi Meclisinin ilgili planı iptal etmesi halinde İzmir Büyükşehir Meclisini olağanüstü toplanmaya çağırarak bu kararın onanması teklifinde bulunacağını açıkladı.