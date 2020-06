Tartışmalı Gözaltı Yöntemi New York’ta Yine Görüntülendi

New York Times gazetesi, şüphelinin 35 yaşındaki Ricky Bellevue olduğunu yazdı. Polisin, bağıran ve çığlık atan birinin şikayet edilmesiyle olay yerine geldiği belirtildi. Polisin üniforması üzerinde taşıdığı kameranın kaydettiği görüntüye göre Bellevue ve birkaç kişi daha polisle alay etti. Ancak polis, Bellevue’nün bir çöp kutusuna uzanıp, bir şey tutuyor gibi yapıp, korkup korkmadıklarını sorması üzerine harekete geçti.

New York Polis Teşkilatı, Twitter’dan yaptıkları açıklamada, ‘‘İçişleri Dairesi’nin hızlı soruşturması sonrası, Queens bölgesinde yaşanan olayda bu yöntemi kullandığı açıkça görülen polisin maaşsız görevden uzaklaştırıldığı’’ bildirildi.

25 Mayıs’ta George Floyd’un gözaltına alınırken hayatını kaybetmesinden sonra gündeme gelen ‘‘Chokehold’’ yani şüphelinin boğazına bastırarak etkisiz hale getirme yöntemi, tartışma konusu olmaya devam ediyor. New York’ta bir polis, Pazar sabahı siyah bir adamı gözaltına alırken aynı yöntemi kullanınca görevden uzaklaştırıldı.

NBC Televizyonu, gözaltına alınan Bellevue’nün Pazar akşamı hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

New York Belediye Meclisi, geçen Perşembe günü bir dizi polis reformunu içeren kapsamlı bir paketi kabul etmişti. Paket, boğaza baskı yoluyla gözaltı yöntemi dahil kan akışını engelleyen tüm yöntemlerin yasaklanmasının yanı sıra, New York polis teşkilatının tüm gözaltı ve takip teknolojilerinde şeffaflık şartı getiriyor. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio da tasarıyı imzalayarak yasalaştıracağını açıkladı.

Tasarıda yer alan bazı reformlar üzerinde, 2014’te New York’un beş idari bölgesinden biri olan Staten Adası’nda Eric Garner’ın, polisin kolunu boynuna dolayarak nefessiz bırakması sonucu hayatını kaybetmesinden bu yana çalışılıyordu.

Brooks yarın toprağa verilecek

Öte yandan Georgia eyaletinin Atlanta kentinde 12 Haziran’da polisin vurarak öldürdüğü siyah Amerikalı Rayshard Brooks’un cenaze töreni yarın aile arasında yapılacak. Brooks’un naaşı ise bugün Ebenezer Baptist Kilisesi’nde ziyarete edilebilecek.