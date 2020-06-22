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Tartışmalı Gözaltı Yöntemi New York’ta Yine Görüntülendi

22.06.2020 21:32 | Son Güncelleme

25 Mayıs’ta George Floyd’un gözaltına alınırken hayatını kaybetmesiyle gündeme gelen şüphelinin boğazına bastırarak etkisiz hale getirme yöntemi, tartışma konusu olmaya devam ediyor. New York’ta bir polis, Pazar sabahı siyah bir adamı gözaltına alırken aynı yöntemi kullanınca görevden uzaklaştırıldı

Tartışmalı Gözaltı Yöntemi New York’ta Yine Görüntülendi

25 Mayıs’ta George Floyd’un gözaltına alınırken hayatını kaybetmesinden sonra gündeme gelen ‘‘Chokehold’’ yani şüphelinin boğazına bastırarak etkisiz hale getirme yöntemi, tartışma konusu olmaya devam ediyor. New York’ta bir polis, Pazar sabahı siyah bir adamı gözaltına alırken aynı yöntemi kullanınca görevden uzaklaştırıldı.

New York Polis Teşkilatı, Twitter’dan yaptıkları açıklamada, ‘‘İçişleri Dairesi’nin hızlı soruşturması sonrası, Queens bölgesinde yaşanan olayda bu yöntemi kullandığı açıkça görülen polisin maaşsız görevden uzaklaştırıldığı’’ bildirildi.

Açıklamada kapsamlı bir soruşturmanın da açılacağı, ancak aciliyeti nedeniyle polisi görevden uzaklaştırma adımının atıldığı belirtildi.

Bir görgü tanığının cep telefonuyla kaydettiği olayda birden fazla polisin şüpheliyi yüzüstü yere yatırdığı, bir polisin adamın boğazına sarıldığı ve bastırdığı görülüyor.

New York Times gazetesi, şüphelinin 35 yaşındaki Ricky Bellevue olduğunu yazdı. Polisin, bağıran ve çığlık atan birinin şikayet edilmesiyle olay yerine geldiği belirtildi. Polisin üniforması üzerinde taşıdığı kameranın kaydettiği görüntüye göre Bellevue ve birkaç kişi daha polisle alay etti. Ancak polis, Bellevue’nün bir çöp kutusuna uzanıp, bir şey tutuyor gibi yapıp, korkup korkmadıklarını sorması üzerine harekete geçti.

NBC Televizyonu, gözaltına alınan Bellevue’nün Pazar akşamı hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

New York Belediye Meclisi, geçen Perşembe günü bir dizi polis reformunu içeren kapsamlı bir paketi kabul etmişti. Paket, boğaza baskı yoluyla gözaltı yöntemi dahil kan akışını engelleyen tüm yöntemlerin yasaklanmasının yanı sıra, New York polis teşkilatının tüm gözaltı ve takip teknolojilerinde şeffaflık şartı getiriyor. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio da tasarıyı imzalayarak yasalaştıracağını açıkladı.

Tasarıda yer alan bazı reformlar üzerinde, 2014’te New York’un beş idari bölgesinden biri olan Staten Adası’nda Eric Garner’ın, polisin kolunu boynuna dolayarak nefessiz bırakması sonucu hayatını kaybetmesinden bu yana çalışılıyordu.

Brooks yarın toprağa verilecek

Öte yandan Georgia eyaletinin Atlanta kentinde 12 Haziran’da polisin vurarak öldürdüğü siyah Amerikalı Rayshard Brooks’un cenaze töreni yarın aile arasında yapılacak. Brooks’un naaşı ise bugün Ebenezer Baptist Kilisesi’nde ziyarete edilebilecek.

Brooks, bir restoranın araca servis kuyruğunda beklerken arabasında uyuyakalmış, olay yerine çağırılan polis, 27 yaşındaki gence alkol testi yapmak isteyince gerilim tırmanmıştı.

Brooks, polisin üzerinde kullanmaya çalıştığı şok tabancasını da alıp kaçmış, koşarken de aynı tabancayla polisleri hedef almaya çalışmıştı. Polis ise Brooks’u sırtından vurarak öldürmüştü.

Fulton İlçesi Bölge Savcısı Paul Howard, yaptığı açıklamada, Brooks’un vurulduğu sırada polislerden beş buçuk metre uzaklaşmış olduğunu ve tehlike teşkil etmediğini söyledi.

Polis kamerası ve diğer videolardaki görüntüde, Brooks’u vuran 27 yaşındaki polis memuru Garrett Rolfe’un yerde yaralı yatan genci iki defa tekmelediği görülüyor. Rolfe da can çekişirken Brooks’un omuzlarına ayaklarıyla bastığını itiraf etti.

Görevden alınan polis memuru Garrett Rolfe cinayet, öldürücü silahla saldırı ve görev yeminini ihlal etmek dahil 11 suçla yargılanacak. Olay yerinde bulunan ve idari izne çıkarılan diğer polis memuru Devin Brosnan da görevi suistimal ve ağır fiili saldırı ile suçlanıyor.

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