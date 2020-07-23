Tartışmalı Heykellerin Kongre’den Kadırılması Tasarısı Meclis’ten Geçti

ABD’de Demokratlar’ın kontrolundaki Temsilciler Meclisi köleliği çağrıştıran Konfederasyon sembollerinin ve heykellerinin Kongre binasından kaldırılmasının istendiği tasarıyı çoğunluk oyuyla geçirdi. Kongre binasında 50 eyaletin seçtiği heykel ve büstler yer alıyor.

Bu heykel ve büstler arasında köleliği destekleyen önemli bir kararı kaleme alan eski Başsavcı Roger Taney de var. Demokratlar ayrıca eski başkan yardımcılarından John C. Breckinridge’in heykelini de kaldırmak istiyor. Breckinridge, Konfederasyon ordusuna katılmasının ardından Senato’daki görevinden uzaklaştırılmıştı.

Tasarı 113’e karşı 305 oyla kabul edildi. Cumhuriyetçiler konuyla ilgili bölünmüş durumda. Tasarının yasalaşması için Cumhuriyetçiler’in kontrolundaki Senato’dan da geçmesi ve Başkan Donald Trump tarafından imzalanması gerekiyor. Ancak Senato’daki Cumhuriyetçiler’in lideri Mitch McConnell tasarıyı oylamaya sunup sunmayacağını henüz açıklamadı.

ABD’nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde Mayıs ayında siyah Amerikalı George Floyd’un polis tarafından gözaltına alındığı sırada hayatını kaybetmesi büyük protesto gösterilerine neden olmuş, ırkçılığa ve polis şiddetine karşı birçok kentte kalabalıklar sokaklara dökülmüştü. Gösteriler, askeri üslerin isimleri ve heykeller gibi köleliği hatırlatan sembollerin kaldırılmasının da değerlendirildiği bir atmosfer oluşturmuştu.