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Tartışmalı Heykellerin Kongre’den Kadırılması Tasarısı Meclis’ten Geçti

23.07.2020 02:55 | Son Güncelleme

ABD’de Temsilciler Meclisi köleliği çağrıştıran Konfederasyon sembollerinin Kongre binasından kaldırılmasının istendiği tasarıyı çoğunluk oyuyla geçirdi

Tartışmalı Heykellerin Kongre’den Kadırılması Tasarısı Meclis’ten Geçti

ABD’de Demokratlar’ın kontrolundaki Temsilciler Meclisi köleliği çağrıştıran Konfederasyon sembollerinin ve heykellerinin Kongre binasından kaldırılmasının istendiği tasarıyı çoğunluk oyuyla geçirdi. Kongre binasında 50 eyaletin seçtiği heykel ve büstler yer alıyor.

Bu heykel ve büstler arasında köleliği destekleyen önemli bir kararı kaleme alan eski Başsavcı Roger Taney de var. Demokratlar ayrıca eski başkan yardımcılarından John C. Breckinridge’in heykelini de kaldırmak istiyor. Breckinridge, Konfederasyon ordusuna katılmasının ardından Senato’daki görevinden uzaklaştırılmıştı.

Tasarı 113’e karşı 305 oyla kabul edildi. Cumhuriyetçiler konuyla ilgili bölünmüş durumda. Tasarının yasalaşması için Cumhuriyetçiler’in kontrolundaki Senato’dan da geçmesi ve Başkan Donald Trump tarafından imzalanması gerekiyor. Ancak Senato’daki Cumhuriyetçiler’in lideri Mitch McConnell tasarıyı oylamaya sunup sunmayacağını henüz açıklamadı.

ABD’nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde Mayıs ayında siyah Amerikalı George Floyd’un polis tarafından gözaltına alındığı sırada hayatını kaybetmesi büyük protesto gösterilerine neden olmuş, ırkçılığa ve polis şiddetine karşı birçok kentte kalabalıklar sokaklara dökülmüştü. Gösteriler, askeri üslerin isimleri ve heykeller gibi köleliği hatırlatan sembollerin kaldırılmasının da değerlendirildiği bir atmosfer oluşturmuştu.

Ülke genelinde çok sayıda kentte düzenlenen protestolarda Konfederasyon sembollerine ait heykel ve anıtlar hedef alınmış, Konfederasyon başkanı Jefferson Davis’in Virginia eyaletinin başkenti Richmond’daki heykeli ve Konfederasyon ordusu generallerinden Robert E. Lee’nin Alabama’daki heykeli de kaldırılmıştı.

Başkan Trump ise heykellerin kaldırılmasına sıcak bakmıyor ve Demokratlar’ı ülkenin tarihini silmeye çalışmakla suçluyor. Trump, Temsilciler Meclisi’nden geçen Savunma Bakanlığı Pentagon’un yıllık bütçesini belirleyen 740 milyar dolarlık tasarıyı da Konfederasyon liderlerinin isimlerinin askeri üslerden kaldırılmasını içerdiği için veto etmekle tehdit etmişti.

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