Tartışmalı Hong Kong yasası parlamentodan geçti

Çin Halk Kongresi, Hong Kong'da "ayrılıkçı, hükümeti devirmeye yönelik hareketler, terörizm ve yabancı müdahaleye" karşı önlemler içeren ulusal güvenlik yasasını onayladı.

Yasa, özel statülü Hong Kong'un kendi yasalarını baypas ederek "ulusal güvenliği tehdit ettiği ve devlet gücünü zayıflatma amacı güttüğü değerlendirilen eylemlerin doğrudan cezalandırılmasını " öngörüyor. Bir karşı oy ve bir çekimser oyun kullanıldığı oylamada tasarı 2 bin 878 oyla kabul edildi. Ayrıntılarının önümüzdeki haftalarda belirginleşeceği yasanın Eylül ayı öncesinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Yasanın Hong Kong'daki özgürlükleri baltalayacağı ve siyasi muhalefeti baskı altına alacağı endişesi taşıyan binlerce gösterici tasarıya karşı geçen yıl sokaklara dökülmüştü.

ABD Hong Kong'a ayrıcalıkları iptal etti

Tasarı Çin parlamentosunda oylanmadan önce bir açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Hong Kong'un artık Çin'den üst seviyede özerkliği bulunan bir bölge olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek, ABD'nin Hong Kong'a tanıdığı özel hukuki statünün iptal edildiğini açıkladı.