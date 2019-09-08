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Tartışmalı İran Tankeri Suriye Açıklarında Görüntülendi

08.09.2019 02:34 | Son Güncelleme

Özel bir Amerikan istihbarat kuruluşu, Washington’un kara listeye alındığı İran süpertankerinin Suriye’nin Tartus kenti açıklarında uydularınca fotoğrafladığını bildirdi

Tartışmalı İran Tankeri Suriye Açıklarında Görüntülendi

Özel bir Amerikan istihbarat kuruluşu, Washington’un kara listeye alındığı İran süpertankerinin Suriye’nin Tartus kenti açıklarında uydularınca fotoğrafladığını bildirdi.

Adrian Darya-1 adlı tanker, Tahran’la Batılı güçler arasında ciddi gerginliğe yol açmış durumda. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton da attığı Twitter mesajında tankerin Tartus limanına vardığını bildirdi. Bolton mesajında “Adrian Daria-1’in rotasını Suriye’ye çevirmediğini söyleyen varsa, inkar içindedir” diye yazdı ve geminin Tartus’a 2 deniz mili açıklarında demirlediğini belirtti.

Geminin Suriye’nin batı kıyılarında uydu vericisini kapattığı sanılıyor. İran petrolü yüklü geminin son olarak Pazartesi, Kıbrıs adası ve Suriye arasından sinyal verdiği bildirildi.

Kısa bir süre önce adını Grace-1’den Adrian Darya-1’e çeviren tanker, Birleşmiş Milletler ambargosu altındaki Suriye’ye petrol taşıdığı kuşkusuyla ABD’nin uyarısının ardından 4 Temmuz’da İngiliz deniz komandolarınca Cebelitarık’ta alıkonulmuştu. İki hafta sonra da İran, misilleme amacıyla Hürmüz Boğazı’nda bir İngiliz bandıralı tankere el koydu.

İngiltere’ye bağlı Cebelitarık idaresi, tankerin 2,1 milyon varil petrol yükünü Suriye’ye götürmeyeceği yönünde Tahran’dan resmi yazılı güvence aldıktan sonra 15 Ağustos’ta tankeri ABD’nin itirazlarına rağmen serbest bıraktı.

Gemicilik uzmanları, İran’ın Suriye’ye satış işlemlerini tamamlar tamamlamaz, tankerin kargosunu deniz ortasında başka bir gemiye aktaracağı uyarısında bulunuyor.

ABD, hangi ülke tarafından olursa olsun, bu tankere yapılacak yardımın terör örgütü olarak gördüğü İran Devrim Muhafızları’na destek muamelesi göreceği uyarısında bulundu. ABD Maliye Bakanlığı da tankeri cuma günü kara listeye aldığını bildirdi.

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