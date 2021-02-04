Tartışmalı Kongre Üyesi Meclis Komisyonlarından Alınacak mı?

ABD Temsilciler Meclisi, Demokrat Partililer'e yönelik şiddet eylemlerini destekleyen Cumhuriyetçi Partili Temsilciler Meclisi Üyesi Marjorie Taylor Greene'in atandığı komisyon üyeliklerinden alınıp-alınmaması için oylama yapacak. Oylama, Cumhuriyetçi Partili Kongre üyelerinin bazı kışkırtıcı görüşler dile getirmesine rağmen Marjorie Taylor Greene'e destek vererek parti birliği sergileyip-sergilemeyeceğini ortaya koyacak.
Eski Başkan Trump'ın en ateşli destekçilerinden biri olan Marjorie Taylor Greene, Temsilciler Meclisi'ne Georgia eyaletinden ilk kez 2020'de seçildi. Demokrat Partililer, Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçi Partililer'in lideri Kevin McCarthy tarafından iki komisyona üye olarak atanan Greene'in komisyonlardan uzaklaştırılması için bir karar tasarısı hazırlamıştı. Perşembe günkü oylama, McCarthy'nin bir gün önce yaptığı özel görüşmede Greene'i komisyon üyeliklerinden geri çekmemesi ve kınamaması üzerine yapılıyor.
Marjorie Taylor Greene, bazı tanınmış Demokrat Partililer'in şeytana tapan pedofiller ve yamyamlardan oluşan grubun parçası olduğuna inanan "QAnon" komplo teorisine destek vermesiyle biliniyor. CNN'e göre Greene ayrıca Temsilciler Meclisi'ne seçilmeden önce aralarında Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin de olduğu bazı Demokrat Partililer'in idam edilmesine internet üzerinde yaptığı bazı yorumlarla destek vermişti.
Greene ayrıca Trump'ın 3 Kasım 2020 başkanlık seçimini kazandığı şeklindeki asılsız iddiasına destek vermiş, Amerika'daki bazı okullarda düzenlenen, çok sayıda öğrenci ve öğretmenin ölümüne yol açan toplu silahlı saldırıların sahneye konan birer oyun olduğunu iddia etmiş, California eyaletinde kasten yangın çıkarmak için uzaydan lazer kullanıldığını söylemiş ve 11 Eylül 2001'de ABD Savunma Bakanlığı binası Pentagon'a bir yolcu uçağıyla terör saldırısı düzenlenip-düzenlenmediğinden emin olmadığını kaydetmişti.
Greene, Temsilciler Meclisi'ndeki görevine geçen ay başlamıştı.
Marjorie Taylor Greene'in komisyon üyeliklerinden çıkarılmasına yönelik oylama, 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nde 211 sandalyeye sahip olan Cumhuriyetçi Partililer açısından birlik ve beraberlik sınavı vermeleri anlamına geliyor. Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçi Partililer, Çarşamba günkü toplantılarında Greene'in ceza almaması kararına vardı. Aynı toplantıda yapılan oylamadan Trump'ın azledilmesine ilişkin Temsilciler Meclisi'nde 13 Ocak'ta yapılan oylamada 'Evet' oyu kullanan Cumhuriyetçi Parti'nin Temsilciler Meclisi'ndeki üç numaralı ismi Liz Cheney'nin ise parti liderliği görevini sürdürmesi kararı çıktı.
Wyoming eyaleti Temsilciler Meclisi Üyesi Liz Cheney, Çarşamba günü yapılan oylamada 61'e karşı 145 oyla partisindeki üç numaralı pozisyonunu korumayı başardı.
6 Ocak'ta Kongre binasına düzenlenen baskında bazı Trump destekçilerinin aralarında Nancy Pelosi'nin olduğu Demokrat Partililerle eski Başkan Yardımcısı Mike Pence'i öldürme tehdidinde bulunduğunun ortaya çıkmasından bu yana Kongre'ye düşmanlık dolu bir hava hakim.
Kongre baskını ve Trump'ın azil davasının yaklaşması, Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçi Partililer'i ikiye böldü.
46 yaşındaki Marjorie Taylor Greene, oylama öncesinde bir açıklama yaptı geçmişte sarfettiği sözler nedeniyle özür diledi ancak hakkındaki oylamaya itiraz etti.
Kimi Cumhuriyetçiler ise Greene'i görüşleri nedeniyle cezalandıracak olan tarafın Kongre üyeleri değil, seçmenler olduğunu savundu.
Basına verdiği bir söyleşi sırasında beyaz ırkçılığın rencide edici olduğunu tartışmaya açan Cumhuriyetçi Partili Temsilciler Meclisi Üyesi Steve King, 2019'da sahip olduğu komisyon üyeliklerinden uzaklaştırılmıştı. Iowa eyaleti eski temsilcilerinden King, 2000 yılı yazında yapılan Cumhuriyetçi Parti önseçimlerinde eyalet senatörü Randy Feenstra'ya mağlup olmuştu.