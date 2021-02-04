Tartışmalı Kongre Üyesi Meclis Komisyonlarından Alınacak mı?

ABD Temsilciler Meclisi, Demokrat Partililer'e yönelik şiddet eylemlerini destekleyen Cumhuriyetçi Partili Temsilciler Meclisi Üyesi Marjorie Taylor Greene'in atandığı komisyon üyeliklerinden alınıp-alınmaması için oylama yapacak. Oylama, Cumhuriyetçi Partili Kongre üyelerinin bazı kışkırtıcı görüşler dile getirmesine rağmen Marjorie Taylor Greene'e destek vererek parti birliği sergileyip-sergilemeyeceğini ortaya koyacak.

Eski Başkan Trump'ın en ateşli destekçilerinden biri olan Marjorie Taylor Greene, Temsilciler Meclisi'ne Georgia eyaletinden ilk kez 2020'de seçildi. Demokrat Partililer, Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçi Partililer'in lideri Kevin McCarthy tarafından iki komisyona üye olarak atanan Greene'in komisyonlardan uzaklaştırılması için bir karar tasarısı hazırlamıştı. Perşembe günkü oylama, McCarthy'nin bir gün önce yaptığı özel görüşmede Greene'i komisyon üyeliklerinden geri çekmemesi ve kınamaması üzerine yapılıyor.

Marjorie Taylor Greene, bazı tanınmış Demokrat Partililer'in şeytana tapan pedofiller ve yamyamlardan oluşan grubun parçası olduğuna inanan "QAnon" komplo teorisine destek vermesiyle biliniyor. CNN'e göre Greene ayrıca Temsilciler Meclisi'ne seçilmeden önce aralarında Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin de olduğu bazı Demokrat Partililer'in idam edilmesine internet üzerinde yaptığı bazı yorumlarla destek vermişti.