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Tartışmalı Petrol Tankeri Kıbrıs Suriye Arasında Takip Vericilerini Kapattı

03.09.2019 13:19 | Son Güncelleme

Cebelitarık’ta İngiltere tarafından alıkonulan ve bir süre önce serbest bırakılan İran’a ait petrol tankeri Kıbrıs ve Suriye arasındaki bir bölgede takip vericilerini kapattı

Tartışmalı Petrol Tankeri Kıbrıs Suriye Arasında Takip Vericilerini Kapattı

Cebelitarık’ta İngiltere tarafından alıkonulan ve bir süre önce serbest bırakılan İran’a ait petrol tankeri Kıbrıs ve Suriye arasındaki bir bölgede takip vericilerini kapattı. Gemi, İngiltere tarafından Avrupa Birliği yaptırım kurallarına aykırı şekilde Suriye’ye petrol taşıdığı iddiasıyla alıkonulmuştu.

Petrol tankerinin son olarak dün 15:53’te Kıbrıs ve Suriye arasındaki sularda sinyal verdiği ardından tüm vericilerini kapattığı ifade edildi. Tanker İran’dan yüklediği petroller dolu. Alıkonulduğunda ismi Grace 1 olan ancak serbest bırakıldıktan sonra ismini Adrian Darya 1 olarak değiştirilen tankerin Amerika kendisine teslim edilmesini istemişti.

Amerika yönetimi buna gerekçe olarak da kendisinin terör örgütü listesine aldığı İran Cumhuriyet Muhafızları’nın bu gemiyle yapılan ticaretten fayda sağlayacak olmasını göstermişti. Ancak Cebelitarık mahkemesi bu yönde bir karar almadı.

Tankerin Cebelitarık’ta alıkonulmasından iki hafta sonra İran ‘da Hürmüz Boğazı’nda bir İngiliz tankerine alıkoymuştu. Cebelitarık 15 Ağustos’ta İran tankerini serbest bıraktı. Tanker o tarihten bu yana Akdeniz’de yol alıyor.

Tanker, Cebelitarık yönetimine taşımakta olduğu 2.1 milyon varil ham petrolü Suriye’ye nakletmeyeceği konusunda yazılı garanti vermiş ve bunun üzerine serbest bırakılmıştı.

Gemi taşımacılığı kaynakları tankerin taşımakta olduğu petrolü denizde bir başka gemiye naklederek petrolün teslimatının yollarını arıyor olabileceğini ifade ediyorlar.

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