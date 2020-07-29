Tartışmalı sosyal medya düzenlemesi yasalaştı

Yürürlük tarihi ise 1 Ekim olarak değiştirildi.Türkiye'de kamuoyunda büyük tartışmalara neden olan sosyal medya düzenlemesine ilişkin kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden (TBMM) geçerek yasalaştı. Teklif, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) oylarıyla kabul edildi.

TBMM de, 27'inci dönem 3'üncü yasama yılı çalışmalarını tamamlayarak, 1 Ekim tarihine kadar tatile girdi.

Böylece "sosyal ağ sağlayıcı" ifadesi, ilk kez "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" kapsamına alınmış oldu. Yasayla, kullanıcıların internette sosyal etkileşim amacıyla "metin, görüntü, ses, konum gibi içerikleri oluşturmalarına, görüntülemelerine veya paylaşmalarına imkan sağlayan gerçek veya tüzel kişiler" sosyal ağ sağlayıcı olarak tanımlanacak.

1 Ekim'de yürürlüğe girecek

Yasa kapsamında, Türkiye'de günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılar, en az 1 kişiyi Türkiye'de temsilci olarak belirlemek durumunda olacak. Söz konusu kişinin iletişim bilgileri kolayca görülebilir ve doğrudan erişilebilir biçimde kurumun internet sitesinde yer alacak. Söz konusu temsilci gerçek kişi olması halinde Türk vatandaşı olmak zorunda olacak. Bu madde ve bağlı düzenlemelerin yürürlük tarihinin, 1 Ekim 2020 olarak değiştirildiği bildirildi.