HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tartışmalı sosyal medya düzenlemesi yasalaştı

Tartışmalı sosyal medya düzenlemesi yasalaştı

29.07.2020 12:17 | Son Güncelleme

Sansür getireceği eleştirisi yöneltilen sosyal medya düzenlemesi AKP ve MHP’li vekillerin oylarıyla yasalaştı.

Yürürlük tarihi ise 1 Ekim olarak değiştirildi.Türkiye'de kamuoyunda büyük tartışmalara neden olan sosyal medya düzenlemesine ilişkin kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden (TBMM) geçerek yasalaştı. Teklif, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) oylarıyla kabul edildi.

TBMM de, 27'inci dönem 3'üncü yasama yılı çalışmalarını tamamlayarak, 1 Ekim tarihine kadar tatile girdi.

Böylece "sosyal ağ sağlayıcı" ifadesi, ilk kez "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" kapsamına alınmış oldu. Yasayla, kullanıcıların internette sosyal etkileşim amacıyla "metin, görüntü, ses, konum gibi içerikleri oluşturmalarına, görüntülemelerine veya paylaşmalarına imkan sağlayan gerçek veya tüzel kişiler" sosyal ağ sağlayıcı olarak tanımlanacak.

1 Ekim'de yürürlüğe girecek

Yasa kapsamında, Türkiye'de günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılar, en az 1 kişiyi Türkiye'de temsilci olarak belirlemek durumunda olacak. Söz konusu kişinin iletişim bilgileri kolayca görülebilir ve doğrudan erişilebilir biçimde kurumun internet sitesinde yer alacak. Söz konusu temsilci gerçek kişi olması halinde Türk vatandaşı olmak zorunda olacak. Bu madde ve bağlı düzenlemelerin yürürlük tarihinin, 1 Ekim 2020 olarak değiştirildiği bildirildi.

Beş aşamalı yaptırım süreci

Yasa kapsamında ayrıca Türkiye'de temsilci bulundurmayı kabul etmeyen sosyal ağ sağlayıcılara uygulanacak beş aşamalı bir yaptırım süreci öngörülüyor.

Diğer yandan sosyal ağ sağlayıcı, "içeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi" ve "özel hayatın gizliliği nedeniyle içeriğe erişimin engellenmesini" gerektirecek içeriklere yönelik yapılacak başvurulara, başvuru anından itibaren en geç 48 saat içerisinde olumlu veya olumsuz cevap vermekle yükümlü olacak. Söz konusu yanıtın verilmemesi durumunda sosyal ağ sağlayıcısına 5 milyon TL ceza uygulanacak.

Ağ temsilciliği, şikayetlerle ilgili olarak altı aylık sürelerle raporlama yapmak zorunda olacak. Ayrıca raporlamanın yapılmaması durumunda, 10 milyon liralık idari para cezası uygulanabilecek.

DW,DHA / BÜ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ade ve Bade'yi kurbanlık yapmaya kıyamayınca... İlginç anlar!Ade ve Bade'yi kurbanlık yapmaya kıyamayınca... İlginç anlar!
Düğün konvoyundaki 27 araç ve 8 sürücüye 9 bin TL cezaDüğün konvoyundaki 27 araç ve 8 sürücüye 9 bin TL ceza
2020 -2021 KYK bursu çıkmayanlar nerelerden burs alabilir? 2020 -2021 KYK bursu çıkmayanlar nerelerden burs alabilir?

En Çok Okunan Haberler

36 saattir haber alınamıyor! Üniversite sınav sonucunu öğrenince ortadan kayboldu

36 saattir haber alınamıyor! Üniversite sınav sonucunu öğrenince ortadan kayboldu

Sosyal medya düzenlemesi yasalaştı

Sosyal medya düzenlemesi yasalaştı

Büyük skandal ortaya çıktı! Yardım parasıyla Lamborghini almış

Büyük skandal ortaya çıktı! Yardım parasıyla Lamborghini almış

Bayram öncesi kritik gün! Gözler 16.00'ya çevrildi

Bayram öncesi kritik gün! Gözler 16.00'ya çevrildi

Merve Boluğur'dan yatak pozu: Bırak dağınık kalsın

Merve Boluğur'dan yatak pozu: Bırak dağınık kalsın

Müjde Ar isyan etti: 2 aydır uyuyamıyorum

Müjde Ar isyan etti: 2 aydır uyuyamıyorum

İlginizi Çekebilir

Sözünü tuttu! YKS birincisi öğrencisine bakın ne hediye etti

Sözünü tuttu! YKS birincisi öğrencisine bakın ne hediye etti

Tanıkken borçlu oldu! Tüm mal varlığına haciz konuldu

Tanıkken borçlu oldu! Tüm mal varlığına haciz konuldu

Türkiye rekoru kırdı, verilen ödül şaşırttı!

Türkiye rekoru kırdı, verilen ödül şaşırttı!

MSB işçi kura sonuçları açıklandı mı? MSB İşkur kura sonuçları!

MSB işçi kura sonuçları açıklandı mı? MSB İşkur kura sonuçları!

Erdoğan talimat verdi: Bina boşaltılıyor

Erdoğan talimat verdi: Bina boşaltılıyor

Diğer Haberler
Herkesin içinde böyle öldürdü! Dehşet anları

Herkesin içinde böyle öldürdü! Dehşet anları

2020 askerlik yerleri belli oldu mu? Ağustos - Eylül celp dönemi ne zaman açıklanacak?

2020 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Bursa'daki düğün konvoyundaki 27 araç ve 8 sürücüye 9 bin TL ceza

Düğün konvoyundaki 27 araç ve 8 sürücüye 9 bin TL ceza

YKS sonucunu öğrenince ortadan kaybolmuştu! Uğur İbrahim Bülüç bulundu

YKS sonucunu öğrenince ortadan kaybolmuştu! Flaş gelişme

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir koronavirüse yakalandı

AK Partili bir vekil daha koronavirüse yakalandı

Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Sıkı tedbirler yeniden gelebilir

Bilim Kurulu üyesi: Sıkı tedbirler yeniden gelebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.