Tartışmalı Tankerdeki Petrolü Türkiye Satın Almış Olabilir Mi?

İran, daha önce Cebelitarık’ta alıkonulan ve ardından serbest bırakılan tankerdeki petrolü özel bir şirkete sattığını söylüyor. Ancak gözlemciler gemiden henüz bir boşaltma işleminin yapılmadığını öne sürüyorlar.

İran’ın İngiltere Büyükelçisi Hamid Baeidinejad, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ülkesinin Amerika’nın tehditlerine rağmen tankerdeki petrolü özel bir şirkete sattığını duyurdu.

İngiltere söz konusu petrol tankerini 4 Temmuz tarihinde Cebelitarık’ta alıkoymuştu. Buna gerekçe olarak da İran’ın Avrupa Birliği yaptırım kararlarına karşın Suriye’ye petrol sevkiyatı yapması gösterilmişti. 18 Ağustos tarihinde daha önce Grace 1 olan tankerin adı Adrian Darya 1 olarak değiştirildi ve tanker, içerisindeki petrolün Suriye’ye götürülmeyeceğine dair taahhüt alınmasıyla birlikte serbest bırakıldı.

İranlı yetkililer taahhüt verildiği iddialarını reddederken tanker, Suriye karasularına doğru yöneldi ve 2 Eylül tarihinde Suriye’ye yaklaştığında geminin takip edilebilmesini sağlayan radar sistemlerini kapattı. Amerika yönetimi Cebelitarık’ta tanker serbest bırakılmadan önce kendisine teslim edilmesini talep etmişti. Trump yönetimi, 30 Ağustos tarihinde bu tankeri de yaptırım listesine dahil etti.