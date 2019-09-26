Tartışmalı telefon görüşmesinden sonra Trump ile Zelensky buluştu

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymr Zelensky ile bir araya geldi. İki lider birinci gündem maddesi olan tartışmalı telefon görüşmelerinde baskı olmadığı konusuna dikkat çekti. Ukrayna Cumhurbaşkanı, Trump’la yaptığı görüşmenin normal olduğunu, ABD’nin demokratik seçimlerine malzeme olmak istemediğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukraynalı mevkidaşı Volodymr Zelensky bir araya geldi. Görüşme Trump’ın, Zelinsky’ye eski Başkan Yardımcısı ve gelecek yıl yapılacak seçimlerde karşısına çıkması beklenen Joe Biden’ın oğlu aleyhine soruşturma açılması iddialarının gölgesinde gerçekleşti. Bu bağlamda Trump, Zelensky’nin her türlü yolsuzluk konusuna çok dikkat ettiğini, itibarının kesinlikle mükemmel olduğunu ve daha önce birkaç kez konuştuklarını da ifade ederek toplantıya başladı. Ukrayna Cumhurbaşkanı da söz konusu telefon görüşmesinde baskı altında olduğunu reddetti.

Zelensky konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bence insanlar yayınlanan metin sayesinde her şeyi okudular. Üzgünüm ama demokratik ve açık seçimlerde malzeme olmak istemiyorum. Baskı yoktu. İyi bir telefon görüşmesi yaptık. Normaldi. Birçok şey hakkında konuştuk. Siz okumuşsunuzdur, kimsenin bana baskı yapmadığını” ifadelerini kullandı.