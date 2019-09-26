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Tartışmalı telefon görüşmesinden sonra Trump ile Zelensky buluştu

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.09.2019 00:38 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymr Zelensky ile bir araya geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymr Zelensky ile bir araya geldi. İki lider birinci gündem maddesi olan tartışmalı telefon görüşmelerinde baskı olmadığı konusuna dikkat çekti. Ukrayna Cumhurbaşkanı, Trump’la yaptığı görüşmenin normal olduğunu, ABD’nin demokratik seçimlerine malzeme olmak istemediğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukraynalı mevkidaşı Volodymr Zelensky bir araya geldi. Görüşme Trump’ın, Zelinsky’ye eski Başkan Yardımcısı ve gelecek yıl yapılacak seçimlerde karşısına çıkması beklenen Joe Biden’ın oğlu aleyhine soruşturma açılması iddialarının gölgesinde gerçekleşti. Bu bağlamda Trump, Zelensky’nin her türlü yolsuzluk konusuna çok dikkat ettiğini, itibarının kesinlikle mükemmel olduğunu ve daha önce birkaç kez konuştuklarını da ifade ederek toplantıya başladı. Ukrayna Cumhurbaşkanı da söz konusu telefon görüşmesinde baskı altında olduğunu reddetti.

Zelensky konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bence insanlar yayınlanan metin sayesinde her şeyi okudular. Üzgünüm ama demokratik ve açık seçimlerde malzeme olmak istemiyorum. Baskı yoktu. İyi bir telefon görüşmesi yaptık. Normaldi. Birçok şey hakkında konuştuk. Siz okumuşsunuzdur, kimsenin bana baskı yapmadığını” ifadelerini kullandı.

Metinde adı geçen kişisel avukatı Rudy Giuliani’yi savunan Trump, “Rudy Giuliani harika bir avukat, harika da bir belediye başkanıydı. Çok saygı duyulur kendisine. Son günlerde televizyondaki tutkusunu gördüm. Yaptığı şey inanılmaz. Yaptığı şeyi Rus cadı avının nerede başladığını keşfetmek. Nerede başladı ve nasıl?” dedi.
Trump, Zelensky’yi daha ünlü yaptığı şakasını yaptı. Ukrayna lideri ile telefonda görüşmekten ziyade şahsen görüşmenin daha iyi olduğunu söyledi. Zelensky ise, Trump’a Ukrayna’yı ziyaret etmesi gerektiğini söyledi. Eski Başkan Barack Obama’nın "hiç vakti olmadığını" belirtti. Zelensky, Trump’a, “Bizi ziyaret edeceğinize dair söz verir misiniz?” dedi. ABD Başkanı ise, "Eh, deneyeceğim" diye cevap verdi. Zelensky bunun üzerine, Miss Universe yarışmalarında her zaman Ukrayna’dan bir kazanan kazan olduğuna dikkat çekerek, ülkenin güzel kızlarına atıfta bulundu.

Trump’dan Zelensky’e Rusya çağrısı
Bu arada Trump, Çarşamba günü Birleşmiş Milletler’de söylediği, “Umarım Başkan ve Putin bir araya gelip sorunlarınızı çözebilirsiniz. Çünkü Başkan Putin’in bir şeyler yapmak istediğine gerçekten inanıyorum” sözlerini ikili görüşmede Zelensky’nin yüzüne de söyledi. Ukrayna Cumhurbaşkanına, “Bu muazzam bir başarı olur, bunu yapmaya çalıştığınızı biliyorum” dedi. Rusya’nın ilerleme kaydettiğini belirten Trump, “Bütün felaketi sona erdirmek iyi olacak” dedi.

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