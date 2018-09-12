Tartışmalı Telif Hakları Yasası Avrupa Parlamentosu’nda Onaylandı

Bir süredir tartışılan yeni telif hakları yasası Avrupa Parlamentosu tarafından onaylandı.
Yasa, ilk hali kabul görmeyince Temmuz ayından bu yana değiştiriliyordu. Ancak uzmanlar yasada hala problemler olduğunu belirtiyor.
Birçok müzisyen sanatçı, adil telif ödenmesi için reformların gerekli olduğunu belirtiyordu.
Ancak muhalifler, düzenlemenin kültürel yayınlara, parodilere ve kullanıcı katkılı içeriklere zarar verebileceğini belirtiyor.
Kabul edilen yasanın yürürlüğe girmesi için Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin liderleri tarafından imzalanması gerekiyor.
Yasa, Strasbourg’daki Avrupa Parlamentosu binasında 226’ya karşı 438 oyla kabul edildi. 39 üye ise çekimser kaldı.
Düzenlemede en tartışmalı değişiklikler 13. ve 11. maddede yapıldı.
13. madde telif hakları sahipleriyle yapılan anlaşmaların işlemesiyle ilgili sorumluluğu internet devlerine yüklüyor.
Eleştiri yöneltenler, bu şekilde bütün internet platformlarının kullanıcılar tarafından siteye konulan içerikleri filtrelemeleri gerekeceğine dikkat çekiyor. Birçokları bunun ifade özgürlüğüne kısıtlama getireceğini söylüyor.
11. madde de ayrıca tartışmalı. Bu madde de internet platformlarının haber organizasyonlarına kullandıkları malzeme için para ödemeleri şartını getiriyor.
Reformu hazırlayan Avrupa Komisyonu üyesi Andrus Ansip ve Mariya Gabriel bunun Avrupa Birliği’nde telif haklarını düzeltmek için önemli bir adım olduğunu kaydetti.
Bu hafta başında YouTube’dan Robert Kyncl, 13. maddenin uygulanmasının platformlara kullanıcı katkılı içeriklerin platformlarda kullanılmasını riske attığını hatta yasaklatabileceğini kaydetti.
Paul McCartney dahil birçok müzisyen ise değişikliklere desteğini ifade etti.
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