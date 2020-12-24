Tartışmalı Yasa Tasarısına Diyarbakır’daki STK’lardan Tepki

Hükümetin TBMM Genel Kurulu’na getirdiği ‘Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi’ne karşı tepkiler devam ediyor. Tepkilerin odağında tasarıya eklenen ve STK’lara kayyum atanmasını düzenleyen madde var.

Kamuoyunda “BM Teklifi” olarak anılan tasarıya bir tepki de Diyarbakır’dan geldi. İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi, Rosa Kadın Derneği, Hak İnisiyatifi Derneği Diyarbakır Temsilciliği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı Diyarbakır Temsilciliği, Diyarbakır Barosu ve Diyarbakır Tabip Odası tarafından yapılan ortak açıklamada, tasarının ‘Anayasaya ve örgütlenme özgürlüğüne aykırı’ olduğu belirtildi.

Açıklamada, tasarının yasalaşması halinde sivil toplum üzerinde vesayet sağlayacağına dikkat çekilerek şu görüşlere yer verildi: ”Teklifin aynen yasalaşması durumunda, başta insan hakları dernekleri olmak üzere, kadın hakları, mülteci hakları, çocuk hakları ve LGBTİ+ hakları alanında faaliyet gösteren dernek ve vakıflar, çeşitli hukuk dernekleri, sosyal mücadele yürüten dernekler ile sosyal yardım için fon kaynakları kullanan dernekleri, hemşeri dernekleri, spor kulüpleri, farklı inanç gruplarının dernek ve vakıflarının tümü tek imza ile kapatılma riskiyle karşılaşacak, bu konuda açılacak idari davalar yıllarca süreceği için pratikte ‘hızlı kapatma’ prosedürü yaratılmış olacaktır.”