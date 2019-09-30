HABER

Tartıştığı 1 yıllık eşini sokak ortasında bıçakladı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2019 18:18 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, Ali Karadeniz (26), sokak ortasında tartıştığı 1 yıllık eşi Sinem Karadeniz'i (21) karnından bıçakladı.

Tartıştığı 1 yıllık eşini sokak ortasında bıçakladı

Olcay DÜZGÜN- Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, Ali Karadeniz (26), sokak ortasında tartıştığı 1 yıllık eşi Sinem Karadeniz'i (21) karnından bıçakladı. Ağır yaralanan Sinem Karadeniz hastanede tedaviye alınırken, Ali Karadeniz ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olay, 15.30 sıralarında merkez Kocasinan ilçesine bağlı Cengiz Topel Mahallesi 172'nci Sokak'ta meydana geldi. Otomobil aksesuarcısı Ali Karadeniz, henüz belirlenemeyen nedenle sokak ortasında ev kadını eşi Sinem Karadeniz ile tartışmaşa başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine Ali Karadeniz yanındaki bıçakla eşini, karnından yaraladı. Sinem Karadeniz kanlar içinde yere yığılırken, Ali Karadeniz ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Sinem Karadeniz ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Sinem Karadeniz'in hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.
Ali Karadeniz, polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı. Karadeniz, Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilip, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Tartıştığı 1 yıllık eşini sokak ortasında bıçakladıTartıştığı 1 yıllık eşini sokak ortasında bıçakladıTartıştığı 1 yıllık eşini sokak ortasında bıçakladıTartıştığı 1 yıllık eşini sokak ortasında bıçakladı

İsim benzerliğinden 15 gün cezaevinde yattıİsim benzerliğinden 15 gün cezaevinde yattı
Lüks araç alev topuna döndüLüks araç alev topuna döndü
Otelde fenalaşan Rus turist öldüOtelde fenalaşan Rus turist öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor ünlüsü kadroya dahil oldu!

Survivor ünlüsü kadroya dahil oldu!

Baldızını öldüren saldırgan, sahilde güneşlenirken yakalandı

Baldızını öldüren saldırgan, sahilde güneşlenirken yakalandı

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

3 kamu bankasından yeni kredi hamlesi

3 kamu bankasından yeni kredi hamlesi

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

Polis fotoğrafları gösterince hayatının şokunu yaşadı

Polis fotoğrafları gösterince hayatının şokunu yaşadı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da genç kız kaldırımda vurulmuş halde bulundu

İstanbul'da genç kız kaldırımda vurulmuş halde bulundu

Baldızını öldüren saldırgan, sahilde güneşlenirken yakalandı

Baldızını öldüren saldırgan, sahilde güneşlenirken yakalandı

Zeytinburnu'nda gasp edilmek istenen taksici boğazından bıçaklandı

İstanbul'da korkunç olay! Bu hale getirdi

Otomobilden ateş açan maskeli saldırganlar 2 kadını yaraladı

İki kadın sokakta dehşeti yaşadı

İstanbul'da Galatasaray-Fenerbahçe derbisi cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Cinayet zanlısı kadınlardan tişörtlü mesaj

Cinayet zanlısı kadınlardan tişörtlü mesaj

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.