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Tartıştığı 2 kardeşini vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 02.09.2018 10:09 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, Bahattin E.

Alaattin ONUR/AKYAZI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, Bahattin E. tartıştığı kardeşleri Mustafa ve Bayram E.'yi tabanca ile vurarak yaraladı.
Olay, dün gece saatlerinde, Akyazı ilçesi Taşyatak Mahallesi'nde meydana geldi. Bahattin, Mustafa ve Bayram E. kardeşler arasında arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Bahattin E., yanındaki tabancasını çekip, kardeşleri Mustafa ve Bayram'a ateş etti. Bayram E. kalçasına, Mustafa E. ise bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla iki kardeş, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Olayın ardından kaçan Bahattin E.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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